Víťazná séria sa skončila na čísle tri. Ružomberok na domácej pôde podal bezzubý výkon

Hráči Komárna sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 17:24
Hostia bodovali v treťom zápase v rade, prvýkrát však vyhrali.

Niké liga - 11. kolo

Ružomberok - Komárno 0:1 (0:0)

Gól: 52. Tamás. ŽK: Král, Grygar – Ganbold, Rudzan, Otžvolda

Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Hrebeňár

Diváci: 737

Ružomberok: Ťapaj – Köstl (62. Král), Endl, Mojžiš (71. Tučný) – Gomola (62. Šulek), Múdry (82. Chobot), Grygar, Bačík, Selecký – Fila (71. Kelemen), Hladík

Komárno: Száraz - Šmehyl, Pillár, Špiriak, Rudzan – M. Šimko, Ožvolda (88. Palán) – Ganbold (68. Bayemi), Žák, Tamás (78. Kiss) – Mashike (79. Boďa)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v 11. kole Niké ligy s KFC Komárno 0:1. 

V 52. minúte Nándor Tamás využil zaváhanie domáceho stopéra Daniela Köstla a dostal hostí do vedenia.

Potom sa Liptáci snažili s výsledkom niečo spraviť, ale bezvýsledne. Nevypracovali si ani jednu príležitosť na vyrovnanie.

Víťazná séria troch zápasov sa tak pre domácich futbalistov skončila, Komárno bodovalo v treťom zápase v rade, prvýkrát však vyhralo.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

