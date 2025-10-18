Víťazná séria sa skončila na čísle tri. Ružomberok na domácej pôde podal bezzubý výkon

Niké liga - 11. kolo
Ružomberok - Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 52. Tamás. ŽK: Král, Grygar – Ganbold, Rudzan, Otžvolda
Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Hrebeňár
Diváci: 737
Ružomberok: Ťapaj – Köstl (62. Král), Endl, Mojžiš (71. Tučný) – Gomola (62. Šulek), Múdry (82. Chobot), Grygar, Bačík, Selecký – Fila (71. Kelemen), Hladík
Komárno: Száraz - Šmehyl, Pillár, Špiriak, Rudzan – M. Šimko, Ožvolda (88. Palán) – Ganbold (68. Bayemi), Žák, Tamás (78. Kiss) – Mashike (79. Boďa)
RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v 11. kole Niké ligy s KFC Komárno 0:1.
V 52. minúte Nándor Tamás využil zaváhanie domáceho stopéra Daniela Köstla a dostal hostí do vedenia.
Potom sa Liptáci snažili s výsledkom niečo spraviť, ale bezvýsledne. Nevypracovali si ani jednu príležitosť na vyrovnanie.
Víťazná séria troch zápasov sa tak pre domácich futbalistov skončila, Komárno bodovalo v treťom zápase v rade, prvýkrát však vyhralo.