ONLINE: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a KFC Komárno dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
Hostia z Komárna odohrali počas reprezentačnej prestávky tretie kolo Slovnaft Cupu, v ktorom postúpili cez Častkovce po výhre 4:0. V Niké lige majú momentálne na svojom konte osem bodov a patrí im jedenásta pozícia. Tím z juhu Slovenska má rovnaký počet bodov, ako desiaty Prešov. Od dvanástych Košíc ho delia štyri body.
Domáci Ružomberok má za sebou dva víkendy bez súťažného duelu, keďže pred reprezentačnou prestávkou bol preložený súboj Liptákov so Slovanom Bratislava na začiatok decembra. Cez prestávku sa tak rozhodli odohrať prípravné stretnutie s poľským klubom TS Podbeskidzie Bielsko-Biala. Tento zápas sa skončil remízou 2:2. Ruža doteraz získala v Niké lige desať bodov a nachádza sa na deviatom mieste. Má rovnaký bodový zisk ako ôsma Skalica. Od desiateho Trenčína, ako aj od aktuálneho súpera, jedenásteho Komárna, ju delia dva body.
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
