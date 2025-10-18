ONLINE: MFK Ružomberok - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

MFK Ružomberok - KFC Komárno: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
MFK Ružomberok - KFC Komárno: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
Sportnet|18. okt 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy: MFK Ružomberok - KFC Komárno.

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a KFC Komárno dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Niké liga  2025/2026
18.10.2025 o 15:30
11. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prenos
V jedenástom kole Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Komárnom.

Hostia z Komárna odohrali počas reprezentačnej prestávky tretie kolo Slovnaft Cupu, v ktorom postúpili cez Častkovce po výhre 4:0. V Niké lige majú momentálne na svojom konte osem bodov a patrí im jedenásta pozícia. Tím z juhu Slovenska má rovnaký počet bodov, ako desiaty Prešov. Od dvanástych Košíc ho delia štyri body.

Domáci Ružomberok má za sebou dva víkendy bez súťažného duelu, keďže pred reprezentačnou prestávkou bol preložený súboj Liptákov so Slovanom Bratislava na začiatok decembra. Cez prestávku sa tak rozhodli odohrať prípravné stretnutie s poľským klubom TS Podbeskidzie Bielsko-Biala. Tento zápas sa skončil remízou 2:2. Ruža doteraz získala v Niké lige desať bodov a nachádza sa na deviatom mieste. Má rovnaký bodový zisk ako ôsma Skalica. Od desiateho Trenčína, ako aj od aktuálneho súpera, jedenásteho Komárna, ju delia dva body.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

