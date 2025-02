Košice odohrali takmer celý zápas v oslabení, Ružomberok gólom zo záveru uťal zlú sériu

Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Pre nás to bol ťažký zápas, vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Začali sme žiť v realite tohto ligového ročníka. Reakcia našich hráčov bola fantastická. Cítil som z nich obrovskú energiu, túžbu vôľu po víťazstve. Napriek tomu, že súper vyrovnal, chalani boli schopní sa do zápasu naspäť vložiť a dať víťazný gól.

Oba góly boli krásne, lopty perfektne trafené. Podľa mňa si víťazstvo zaslúžime. Veď napokon sme dali o gól viac. Som rád, že tri body zostali doma. Verím, že s týmto ziskom príde aj do mužstva ľahkosť, ktorá nám dnes chýbala. Nebolo to totiž ľahké, aj kvôli zviazaným nohám. Avšak zamakali a zajazdili."

Roman Skuhravý, tréner Košíc: "Videli sme vyrovnané stretnutie, keď v prvom polčase ani jedno mužstvo nemalo výraznejšiu príležitosť. V druhej polovici si trúfam povedať, že sme boli lepší tím, no paradoxne sme ho prehrali pre dve situácie, ktoré boli identické, keď z domácej strany to boli krásne trafené strely, jedna z ľavej a druhá z pravej strany.

Musím však pochváliť svoj tím za to, akým spôsobom pracoval, ako sa pobil s nepriazňou osudu. V druhom polčase za stavu 1:1 a 2:1 sme si vytvorili dve možnosti, ktoré by sa mohli využiť. Za rozhodujúci moment považujem našu šancu pri vstupe do druhého polčasu, keď sme rozobrali ružomberskú obranu a Karlo Miljanič netrafil bránu."