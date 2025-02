ONLINE: MFK Ružomberok - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas 21. kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Košicami.



Hostia z Košíc zažívajú úspešný vstup do jarnej časti, keď vyhrali v Žiline 2:0 a následne doma zdolali Banskú Bystricu 4:0. V tabuľke im so ziskom dvadsaťšesť bodov patrí priebežná šiesta pozícia. Od piatej Podbrezovej aj štvrtej Dunajskej Stredy ich delia dva body. Siedme Michalovce strácajú na Košičanov dva body.



Naopak, domáci Ružomberok prežíva nezávideniahodné obdobie. Po prehrách zo záveru jesene prišla sľubná zimná príprava, no v úvodných dvoch jarných kolách Liptáci prehrali so Slovanom Bratislava 1:5 aj so Skalicou 0:1. Tieto výsledky sa negatívne prejavili aj v tabuľke, kde sa mužstvo spod Čebraťa so sedemnástimi bodmi nachádza na poslednej dvanástej priečke. Rovnaký počet bodov má aj jedenáste Komárno, desiata Banská Bystrica a deviata Skalica. Pre úplnosť treba dodať, že Komárno má k dobru odložený duel so Žilinou.



Obidvaja aktuálni súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz, keď sa počas jesennej časti na východe Slovenska tešili Košice z výhry 2:1.