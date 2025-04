Trápilo ho zranenie. Nenápadný muž sa stal hrdinom a verí v obhajobu trofeje

Samozrejme, že je to skvelý pocit. Konečne to tam padlo a verím, že góly na mojom účte budú teraz pribúdať.

V semifinále Slovnaft Cupu to bol váš prvý gól v sezóne. Spadol vám veľký kameň zo srdca?

My preto musíme hrať kompaktne ako dnes v prvom polčase, napádať ich a nedať im priestor. Hlavne, aby nedávali dlhé lopty na vysokých útočníkov.

Domáci nebudú mať čo stratiť, preto to určite nebude jednoduchý zápas. Myslím, že to bude ešte ťažšie ako dnes, a že domáci na nás vyvinú ešte väčší tlak.

Pre problémy so zadným stehenným svalom ste dva, tri týždne nehrali. Ste už zdravotne v poriadku?

Keby som nebol, určite by som do zápasu nešiel. Aktuálne sa cítim stopercentne fit a verím, že mi to vydrží čo najdlhšie.