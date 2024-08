Je kapitán štvrtoligistu, živí ho práca na strechách. Chce sa prezentovať dobrým futbalom

V tom súčasnom je nielen hráčom, ale aj autoritou, a tak na rukáve nosí kapitánsku pásku. Erikov talent i nasadenie sú nepopierateľné a určite by zvládol aj vyššiu súťaž.

Ako asi 10-ročný chlapec som začínal na ihrisku v Hertníku vo futbalovom klube TJ Čergov Hertník. Po dvoch rokoch si ma stiahol pán tréner Matys do neďalekých Raslavíc. Tam som si prešiel všetkými kategóriami až po mužský futbal. Vždy, keď prechádzam obcou Raslavice alebo sa ocitnem na ihrisku v Hertníku, kde si občas chodím zabehať, si na tie časy rád zaspomínam.

Keďže o tomto zápase sa rozpráva o niečo viac ako o iných, tak samozrejme sa to nedá ignorovať. Snažím sa vždy podať čo najlepší výkon a hrať dobrý futbal.

Ako z vášho pohľadu hodnotíte priebeh a úroveň derby?

Myslím si, že remíza by tomuto zápasu pristala viac. Ale taký je futbal. Raslavice v tomto prípade urobili menej individuálnych chýb a preto bodovali naplno. Pre diváka bol tento zápas z môjho pohľadu určite záživný až do konca. A to sa ukázalo aj na počte divákov.