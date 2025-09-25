Ronaldo si pýta návrat Neymara. Pre Brazíliu je to rozdielový hráč, hovorí

SAO PAULO. Legenda brazílskeho futbalu Ronaldo vyzval trénera tamojšej reprezentácie Carla Ancelottiho, aby povolal Neymara do národného tímu na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.
So 79 gólmi historicky najlepší strelec brazílskej reprezentácie si neobliekol dres „kanárikov“ od októbra 2023, kedy utrpel vážne zranenie kolena.
Tridsaťtriročný Neymar hráva pravidelne za Santos, kde kariéru odštartoval a kam sa vrátil v januári po pôsobení v saudskoarabskom Al-Hilal.
Ancelotti má za sebou štyri zápasy na poste kormidelníka Brazílie, no Neymara ani raz nenominoval.
„Pre Brazíliu je to rozdielový hráč, nemáme iného takého hráča, ako je Neymar. Ľudia na sto percent dúfajú, že pôjde na MS, pretože ak tam bude, určite dosiahneme lepšie výsledky, ako keby tam nebol,“ citovala agentúra AFP Ronalda, dvojnásobného majstra sveta, ktorý nastrieľal v drese Brazílie 62 gólov.
Po vynechaní Neymara z nominácie na septembrové zápasy kvalifikácie MS Ancelotti uviedol, že bývalá hviezda Barcelony či PSG sa potrebuje dostať do lepšej formy, aby mohla pomôcť národnému tímu na MS.