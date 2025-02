Ronaldo chce kandidovať na post Brazílskej futbalovej konfederácie. Žiada FIFA, aby voľby monitorovala

Bývalý fenomenálny útočník by rád nahradil Ednalda Rodriguesa na čele CBF.

Ronaldo vníma volebný proces ako významný problém a zdôrazňuje nevyhnutnosť potvrdenia termínu volieb aspoň mesiac vopred.

Okrem toho žiada, aby na volebný proces „osobne dohliadali FIFA a CONMEBOL, aby sa zvýšila transparentnosť a právna istota, ako aj zosúladenie s medzinárodnými zásadami riadenia vo futbale“.

Ak sa chce Ronaldo stať kandidátom na prezidenta CBF, musí si zabezpečiť podporu štyroch štátnych federácií a štyroch klubov vo dvoch najvyšších súťažiach v Brazílii. Ak by uspel, boli by to prvé voľby s viac ako jedným kandidátom od roku 1989.