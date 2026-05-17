Hearts boli len sekundy od historického okamihu. Zahanbili škótsky futbal, hnevajú sa v klube

Hegemónia glasgowských klubov v škótskom futbale naďalej pokračuje. Celtic dokázal víťazstvom 3:1 v sobotnom stretnutí záverečného kola Premiership vyfúknuť prvý titul Hearts of Midlothian po 66 rokoch a získal 14. ligovú trofej za uplynulých 15 rokov.
Následné oslavy a vbehnutie fanúšikov Celticu na trávnik však zatienili najdôležitejší súboj sezóny a hosťujúci klub očakáva „najprísnejšie možné opatrenia“.
Dlhodobý líder škótskej najvyššej súťaže v ročníku 2025/26 bol len pár minút od momentu, na ktorý čaká Škótsko už dlhých 41 rokov.
Hearts však nedokázal pretrhnúť šnúru titulov Celticu a Rangers, ktorú ako posledný narušil FC Aberdeen ešte v roku 1985 pod vedením legendárneho Sira Alexa Fergusona.
Hanba, hlásia v Hearts
Fanúšikovia Celticu po treťom góle Calluma Osmanda vybehli v čase 97:30 (nastavených bolo osem minút) oslavovať na ihrisko, navyše sa dostali do konfrontácii s hosťujúcimi hráčmi, ktorí opustili Celtic Park pár minút po záverečnom hvizde v dresoch a bez splnenia mediálnych povinností.
„Dôrazne odsudzujeme hanebné scény v Celtic Parku, ktoré zahanbili škótsky futbal. Správy o vážnom fyzickom a verbálnom napadnutí našich hráčov a personálu na ihrisku aj mimo neho, sú hlboko znepokojujúce,“ uviedol Hearts vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.
Piate ligové prvenstvo v sérii zariadil pre domácich v 88. minúte Japonec Daizen Maeda. Celtic zároveň v historickej tabuľke predbehol s 56 titulmi svojho mestského rivala z Ibroxu, Rangers majú na konte o jednu ligovú trofej menej.
Hostia šli do duelu ako priebežní lídri a na majstrovský titul im stačila aj remíza, „katolíci“ naopak museli bodovať naplno. V Celtic Parku rýchlo zavládla nervózna atmosféra a nálada sa ešte zhoršila v 43. minúte.
Po rohovom kope si loptu na zadnej žrdi našiel kapitán Lawrence Shankland a potrestal nedôrazné vybehnutie brankára Celticu. Domáci však ešte pred prestávkou dostali možnosť vyrovnať z pokutového kopu a Belgičan Arne Engels ňou nepohrdol.
Víťazný gól Maedu platil až po konzultácii so systémom VAR, rozhodca ho najprv neuznal pre ofsajd.
Hearts ešte v závere zariskovali, poslali do útoku aj brankára a po ich priamom kope sa na prázdnu bránu od polovice ihriska rútila trojica hráčov Celticu.
Fanúšikovia vtrhli skôr
Hneď po góle Osmanda do prázdnej brány zaplnili hraciu plochu oslavujúci fanúšikovia. Zápas sa technicky ešte v tom momente neskončil.
Podľa neskoršieho vyhlásenia Hearts hlavný arbiter nenaznačil definitívny koniec zápasu a vbehnutie fanúšikov tak spôsobilo chaotický záver. Hráči v tom momente nevedeli, či sa zápas dohral alebo nie.
„Celú situáciu dôkladne vyšetrujeme a komunikujeme so škótskou políciou. V tejto chvíli sa nebudeme ďalej vyjadrovať, okrem toho, že je absolútne neprijateľné, aby sa naši hráči a personál ocitli v takejto situácii.
Našim hráčom bola odopretá možnosť poďakovať sa skvelým fanúšikom za ich podporu počas celej sezóny.
Očakávame, že futbalové orgány príjmu najprísnejšie možné opatrenie,“ dodali predstavitelia Hearts. Na priamy súboj o titul v poslednom ligovom kole sa čakalo v Škótsku dlhých 35 rokov.
Celtic ťahal skvelú sériu
Kým fanúšikovia Celticu oslavovali piate víťazstvo v lige za sebou, škótska polícia v sobotu večer uviedla, že jej príslušníci „zasahujú proti nepokojom“ v oblasti Trongate v Glasgowe.
„Príslušníci vstúpili do davu, aby pomohli pri lekárskej pohotovosti, a stretli sa s výraznou nepriateľskosťou, pričom na nich hádzali fľaše a iné predmety,“ uviedla polícia v krátkom vyhlásení.
Celtic má za sebou turbulentnú sezónu, počas ktorej viackrát vymenil trénera. V októbri skončil na lavičke Brendan Rodgers a nahradil ho súčasný kouč Martin O'Neill.
Ten zastával post dočasne a v decembri ho vystriedal Wilfried Nancy. Francúzsky kormidelník vydržal vo funkcii iba viac ako mesiac a klub dal opäť dôveru 74-ročnému O'Neillovi.
Celtic pod jeho vedením zaznamenal v závere súťaže sedem víťazstiev v sérii a na konci sa opäť radoval.
„Urobili sme veľa chýb, ale v tíme je množstvo odvahy. Nemám na mysli fyzickú odvahu, ale mentálnu, ktorá nás doviedla až na cieľovú čiaru. Toto je najvýnimočnejšie miesto na svete. Keď na tomto štadióne vládne jednota, je to pohľad, na ktorý sa nezabúda,“ povedal O'Neill.
Celtic bude s určitosťou čeliť sankciám, otázne je, či môžu byť natoľko vážne ako nedávno v Česku.
Slavia Praha prehrala kontumačne mestské derby so Spartou po tom, čo jej fanúšikovia vybehli predčasne oslavovať titul na hraciu plochu ešte pred záverečným hvizdom.