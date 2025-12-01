Araúja trápi vylúčenie proti Chelsea. Má psychické problémy, klub ho uvoľnil na neurčito

Uruguajský obranca Ronald Araújo nebude dočasne k dispozícii FC Barcelona. Dôvodom sú mentálne ťažkosti, s ktorými sa musí vyrovnať v poslednom období.
Situáciu zhoršilo vylúčenie proti Chelsea v prvom polčase. Katalánci dohrávali zápas v desiatich, prehrali hladko 0:3.
Hráč spolu so svojimi agentami požiadala klub, aby mu dala neobmedzené voľno na zotavenie sa. Barcelona danej požiadavke vyhovela.
O situácii, v ktorej sa Uruguajčan nachádza, informovalo Mundo Deportivo a ďalšie španielske médiá.
Už predtým na tlačovej konferencii tréner Hansi Flick priznal, že Araujo nebude hrať v utorok proti Atléticu z osobných dôvodov. Dodal, že jeho fyzický stav je dobrý.
Trénerove slová prišli po tom, čo prezident Barcelony Joan Laporta v piatok povedal, že chce hráča „podporiť a brániť“.
„Bol tvrdo kritizovaný a nemyslím si, že je to spravodlivé,“ povedal Laporta na podujatí v Andorre: „Na ihrisku odovzdáva všetko, je naším kapitánom a teraz sa musí dostať cez toto náročné obdobie, pretože je veľmi emotívny človek so silnými pocitmi."
„Prežíval ťažké chvíle a chcem mu povedať, že stojíme za ním, že musí otočiť stránku, pretože tu všetci spolu vyhrávame aj prehrávame a nikto nie je sám zodpovedný za prehry či víťazstvá," povedal Laporta podľa The Athletic.
Dvadsaťšesťročný hráč nebol v zostave Barcelony na sobotňajší ligový domáci zápas, v ktorom Barcelona zvíťazila 3:1 nad Alavésom.