Barcelona inkasovala už v prvej minúte, obrat režíroval dvojgólový Olmo

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v sobotnom stretnutí 14. kola španielskej La Ligy na domácej pôde nad CD Alaves 3:1.
Hostia sa ujali vedenia už v 1. minúte zásluhou Pabla Ibaneza, ale už v 8. minúte vyrovnal Lamine Yamal.
V 26. minúte dokonal obrat Dani Olmo, ktorý v 90.+3 minúte svojím druhým presným zásahom upravil na konečných 3:1.
Zverenci Hansiho Flicka si tak pripísali tretiu ligovú výhru za sebou, naopak Alaves ťahá šnúru troch prehier.
Mallorca remizovala s Osasunou 2:2. Po dvoch góloch Kosovčana Vedata Muriqiho viedla od 66. minúty 2:0, ale náskok napokon stratila, pričom hostia vyrovnali v nadstavenom čase.
Slovenský obranca Martin Valjent odohral v drese domácich celý zápas. Osasuna odvrátila tretiu prehru za sebou, ale na víťazstvo čaká šesť kôl.
La Liga - 14. kolo:
FC Barcelona - CD Alaves 3:1 (2:1)
Góly: 26. a 90.+3 Olmo, 8. Yamal - 1. Ibanez
RCD Mallorca - CA Osasuna 2:2 (0:0)
Góly: 62. a 66. Muriqi (prvý z 11 m) - 82. Raul Garcia, 90.+2 Boyomo
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/Tabuľka La Ligy