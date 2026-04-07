Lukaku musí počítať s disciplinárnym trestom. Lobotkovmu Neapolu sa jeho konanie nepáčilo

Belgický kanonier Romelu Lukaku musí pri návrate do Neapola počítať s disciplinárnym trestom za to, že sa po reprezentačnej pauze rozhodol bez súhlasu klubu zostať vo vlasti a podstúpiť liečbu ťažkostí s bedrovým kĺbom.
Vedenie talianskych šampiónov teraz očakáva, že sa k mužstvu pripojí na budúci týždeň. Dres Neapola si oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
"Romelu sa rozhodol zostať v Belgicku, trénovať a zotaviť sa zo zranení," povedal športový riaditeľ Neapola Giovanni Manna pred pondelňajším zápasom s AC Miláno.
"Nie sme spokojní, radi by sme sa s ním porozprávali tu v Neapole. Očakávame, že sa vráti na budúci týždeň a vie, že ponesie následky, "dodal.
Lukaku bol nominovaný na prípravné zápasy Belgicka s Mexikom a USA, kvôli zápalu šľachy priťahovača bedra sa ale turné v zámorí nezúčastnil.
"Rozhodol som sa podstúpiť rehabilitáciu v Belgicku, ale nikdy by som sa k Neapolu nemohol otočiť chrbtom, nikdy," napísal minulý týždeň na sociálnych sieťach v reakcii na kritiku Neapola a fanúšikov.
"Chcem len hrať a vyhrávať so svojím tímom, ale nie som stopercentne fyzicky fit a to ovplyvňuje aj môj psychický stav," dodal.