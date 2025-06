V obálke bolo 15-tisíc. Zavri oči a nechaj červené karty v šatni, povedal mecenáš

Na postrannej čiare som strávil štyri a pol roka, kým ma prvýkrát pustili k píšťalke. Asi by som čakal dlhšie, no v zimnej prestávke sezóny 2002/2003 dostal Lojzo Bajuz svoju tretiu a zároveň poslednú porážku.

Bola to zmes ešte pôvodných pravidiel na starom zažltnutom papieri a priebežných doplnení, ktoré prichádzali s časom. Vo výsledku to bol úplný bordel. Prevracal som oči a zalamoval ruky.

Už vtedy som však vedel, že rozhodovanie bude pre mňa iba prestupnou stanicou. Bol to taký môj Salzburg na ceste do Lipska, prípadne aj ďalej. Zaujímalo ma samotné fungovanie a manažovanie súťaže. Byť jedného dňa komisár TPOL bol pre mňa profesionálny sen. Taký ten, čo si ho ľudia nalepujú na chladničku.

Ja som logicky dostával tie najmenej zaujímavé a najmenej dôležité zápasy víkendu. Vtedy som si to vysvetľoval tým, že nemám skúsenosti. Veľmi ma to netrápilo. Tešil som sa z toho, že som dostal možnosť pískať ligu.

Ejha, pískam titulový zápas

V závere som narazil na kapitolu, ktorá sa týkala nasadzovania rozhodcov. Stále mali platiť pôvodné stanovy z roku 1983, podľa ktorých sa arbitri na dané kolo rozdeľujú náhodným žrebom. Toto však komisia úplne ignorovala.

V praxi to vyzeralo tak, že sme si po víkende sadli, urobil sa disciplinárny sumár a potom nám predseda oznámil, kto bude robiť aký zápas.

Starší kolegovia mali k šéfovi dvere otvorené a mohli si vyberať. Mňa sa nikto nikdy nepýtal, vždy mi niečo zvýšilo. Začalo ma to srať.

No to nebolo zďaleka všetko. Cestovné a stravné náklady som predkladal spočítané do posledného halieru. Kolegovia si nahadzovali, čo sa im zachcelo. Raz som v kancelárii našej ekonómky zaškúlil do účtov. Ravanelli si nechal od zväzu preplatiť sadu zimných pneumatík na svojej oktávke – a prešlo mu to.