Penaltu videl na štadióne každý, okrem rozhodcu. Na druhý deň ho našli v jarku

Bola to mantra Jána Blekotu. Trúbil ju do sveta celý svoj život. Videl som mu ju na výraze ešte aj v otvorenej truhle, keď som ho videl naposledy.

No potom tu máte túžbu po sláve, uznaní a pozornosti; po tom byť osvetlený reflektormi, počuť vyvolávanie vlastného mena, ambíciu písať príbehy, byť súčasťou (aspoň miestnej) histórie, niesť nejaký zmysluplný odkaz a byť inšpiráciou pre ďalších. Alebo sa len obyčajne sebarealizovať. To posledné väčšinou ostáva pre nás funkcionárov.

Uvažoval som, či sa snažím Valdemarovi niečo z minulosti vynahradiť. Vždy som mu chcel iba to najlepšie, Pelé mi je svedkom. Stačí si spomenúť na Bystrú 2023. No boli chvíle, pri ktorých som sa mohol za Švajda postaviť oveľa ráznejšie.

Napríklad vtedy, keď dostal desaťmesačný zákaz činnosti v dvetisícsiedmom za napadnutie Tibora v derby s Dolnými Šajbami, po ktorom jeho starší brat prišiel o predné zuby. To som mal už hlas v disciplinárnej komisii. Iste, bola to od neho čistá magorina, ale mohol som orodovať za nižší trest.

Medzi obdivom a nenávisťou je v Horehorí tenká čiara. V 15-tich mu aplaudovali fanúšikovia rivala postojačky. Keď mal 23, pľuli naňho občas aj vlastní.

Najviac ma však mrzí kauza Strýček. Bola to čierno-čierna škvrna našej ligy, ktorú sprevádzal zrejme najhorší týždeň v celej histórii TPOL. Vtedy som Valda nielenže nepodržal, no dokonca som spochybnil jeho integritu. Síce iba na okamih, ktorý netrval viac ako dve sekundy, no v tomto prípade to bola hotová večnosť.

Nevidel som horšie odpískaný zápas

Rudo Strýček pískal Šajbianske derby na konci sezóny 2009/2010. Už jeho nominácia na tento zápas bola prvá chyba. Nemal toľko skúseností a prechádzal si v tom čase (v partnerskom živote) ťažkým obdobím.