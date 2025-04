Akoby mal na nohe suchý zips. Horehorský Maradona debutoval famóznym spracovaním

Keď hospodár Zdenko vysypal zo sieťky domácim lopty na rozcvičku, ako bonus ste ucítili arómu navlhnutej kože. Pretože pred víkendom spŕchlo a on tie trikolórky od adidasu hodil po poslednom tréningu ledabolo do skladu; bez toho, aby ich nechal vysušiť.

Robil som mu druhého asistenta. Dá sa teda povedať, že som mal na to predstavenie lístky do prvého radu. Tie najlepšie, aké existovali.

Bola to súčasne aj moja premiéra. Dvadsaťtriročný chalan prišiel prvýkrát mávať ofsajdy do veľkej ligy, a to hneď pred tisícovou návštevou. Viete si predstaviť, ako so mnou lomcovala nervozita.

O mne to však v Dobrom Svete nebolo. Valdemar si to celé ukradol pre seba.

Ak raz bude Švajdov príbeh sfilmovaný na Netflixe, diváci si stopercentne pomyslia, že si scenárista udalosti onoho dňa mierne prikorenil, aby dosiahol akože dramatický efekt. Budú sa však dramaticky mýliť. Stalo sa to presne tak, ako to opíšem.

Sezóna 1999/2000, 1. kolo: Lokomotíva Dobrý Svet vs. TJ Družstevník Vyšné Šajby

Bol to zlomový ročník. O pozadí veľkej ligovej reorganizácie, ku ktorej došlo na prelome milénia, porozprávam neskôr, no práve v sezóne 1999/2000 začala písať svoju nevšednú históriu horehorská TPOL.