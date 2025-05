Vráti sa legenda? Keby neskočil z traktora, tak ho privalí. A pravačka je v hajzli

To je presne tá jeho nepriepustná tvrdohlavosť, ktorou by sa mohol ísť zrážať s nosorožcami. Je preňho taká typická, že som jej dal pracovný názov: Švajdove catenaccio. Otázku mi položil, len aby sa nepovedalo. Odpoveď ho už nezaujímala.

Švajdo zo špajzy vytiahne fľašu kalvádosu a pýta sa ma, či si s ním za jeden dám. Presvedčivo to odmietnem, a to bez akéhokoľvek zaváhania. Aj tak mi naleje.

Tým uvítacím núteným štamprlíkom mi to pripomenie. Je mi jasné, že taktiku na kľúčovú časť tohto rozhovoru budem musieť ukuchtiť veľmi dôkladne. Stačí jeden zlý pohyb, vezme mi loptu a už mi ju nevráti až do konca zápasu.

„Boli už načaté. Povolili by tak či tak,“ povie na margo svojich väzov po chvíli.

„Áno, to si hovoril a ja som ti na to povedal...“

„Že si mi to hovoril,“ skáče mi do reči ako stopér pred rozbehnutého útočníka. „Nemusíš to hovoriť znovu. Nechce sa mi počúvať, čo všetko si hovoril a ako si všetko predvídal. Hlavne nevyťahuj Bystrú 2023!“

„Kľud. Bystrú 2023 som riešiť neprišiel.“

„Tak to pevne dúfam,“ povedal vážne a s upreným pohľadom do mojich očí. Keby som otvoril Bystrú 2023, bol by ma schopný okamžite vyprevadiť k prahu, tým som si istý. A vzhľadom na to, v akej je nálade, by ma dnes možno skopal až dolu do doliny. Z jeho slávneho „kurvakopcu“ by som letel v kotrmelcoch ako Neymar proti Srbom na mundiale v Rusku.

Túto chybu neurobím, bola by to cesta do konverzačného pekla. Zápas v Bystrej z mája 2023 je také naše osobné pásmo Gazy. Neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sme sa jedného dňa zhodli. Pohádali sme sa o tom už toľkokrát, že nás to vyčerpalo a dohodli sme sa, že je to neriešiteľná vec. Predstavte si šachovú partiu, v ktorej zostali iba dvaja králi – také niečo. Vytiahnuť túto tému preto nechce ani jeden z nás.