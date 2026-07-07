Prešovu sa nedarí predať futbalový Tatran. Mesto opätovne vyhlásilo verejnú súťaž

Štadión Tatrana Prešov
Štadión Tatrana Prešov (Autor: TASR)
TASR|7. júl 2026 o 13:53
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Klub sa predáva za jeden milión eur.

Mesto Prešov po neúspešnom predaji opätovne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj akcií futbalovej spoločnosti FC Tatran Prešov.

Predmetom predaja je 109 kusov akcií, čo predstavuje 94,78 percenta základného imania spoločnosti, pričom minimálna kúpna cena je stanovená na 1 000 000 eur.

Zvyšnú časť akcií vlastní mesto. Súťažný návrh je možné predložiť do 20. júla do 14.00 h. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Účelom tejto OVS je podľa mesta vytvoriť transparentný a nediskriminačný rámec pre vstup investora schopného poskytnúť spoločnosti stabilizačný finančný impulz pri súčasnom zachovaní ochranných práv mesta a základnej identity klubu.

Mesto vyhlásilo OVS na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré v júni schválilo zámer predaja akcií spoločnosti FC Tatran Prešov spôsobom OVS. Podrobné podmienky súťaže sú zverejnené na webstránke mesta.

Mestské zastupiteľstvo ešte koncom apríla schválilo predaj 89,6 percenta akcií futbalového klubu FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže, no do stanoveného termínu nebola doručená žiadna ponuka.

Slovensko

    Štadión Tatrana Prešov
    Štadión Tatrana Prešov
    Prešovu sa nedarí predať futbalový Tatran. Mesto opätovne vyhlásilo verejnú súťaž
    dnes 13:53
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