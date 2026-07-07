Bari ostáva verný Žiline. Slovenský reprezentant podpísal novú zmluvu

Slovenský futbalový reprezentant Krisztián Bari sa dohodol s MŠK Žilina na predĺžení spolupráce. S účastníkom Niké ligy podpísal novú zmluvu s platnosťou do 31. decembra 2028.
Dvadsaťpäťročný ľavý krajný obranca, respektíve krídelník pôsobí pod Dubňom od roku 2020, pričom odohranými zápasmi v najvyššej súťaži sa pomaly približuje svojmu otcovi – slávnemu Eugenovi Barimu.
Na konte má zatiaľ 120 ligových štartov. „Predĺženie zmluvy vnímam ako prejav veľkej dôvery zo strany klubu, ale zároveň aj ako záväzok a zodpovednosť. V Žiline sa cítim výborne a som vďačný za to, kam som sa za tie roky posunul. Klub mi pomohol dostať sa na vyššiu úroveň a splniť si aj reprezentačné ambície.
Verím, že všetko, čo som od MŠK dostal, môžem klubu vracať výkonmi na ihrisku. Niečo sme začali, niečo sa podarilo vyhrať, no som stále motivovaný dokázať a vyhrať so Šošonmi ďalšie veľké zápasy a trofeje,“ uviedol pre klubový web Krisztián Bari, ktorý v minulej sezóne získal v drese Žiliny Slovenský pohár.
Rodák z Fiľakova debutoval v reprezentačnom A-tíme 1. júna v prípravnom zápase proti Malte. Druhý štart v národnom mužstve si pripísal o štyri dni neskôr, keď nastúpil v stretnutí proti Čiernej Hore.