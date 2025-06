Kam zmizli peniaze? Návrat z vyhnanstva, aj zo spodku tabuľky zachráni len film

Športová klinika v Rzeszówe na Švajda zrejme urobila dojem. To v praxi znamená, že keď vošiel na recepciu a rozhliadol sa po vestibule, povedal, že môže byť a neotočil sa na odchod. V jeho reči ide o najvyššiu možnú poklonu.

Potom zo svojej rifľovej tašky vytiahne Zidana a položí ho na stolík. Je to jeho talizman: bobble head figúrka Zizuho v typickom bielom drese.

Som zaskočený. Koktám, miešam slovenčinu s angličtinou a pýtam sa ho, ako to myslí. Platba predsa odišla a musela už dávno doraziť. Zdenke, našej ligovej účtovníčke, som to zadával pred týždňom. Ospravedlňujem sa s tým, že si musím zavolať.

Obaja so Švajdom čakáme, že bude nasledovať predoperačná taktická porada. Namiesto toho nám prichádza citlivo oznámiť, že majú na klinike interný protokol, ktorý mu neumožňuje pokračovať v liečbe, kým neprebehne platba zálohy.

Keď si kreslil výkričníky na členok a vyťahoval Zidana, prvýkrát som si trochu vydýchol a začal veriť, že to môže dopadnúť dobre. A potom cvakla Csaplárová pasca.

Švajdo tú spreneveru vnímal ako signál vesmíru, že sa má na futbal definitívne vysrať. To ma štvalo úplne najviac. Dalo mi šialenú prácu, kým som ho spracoval a dostal fyzicky na kliniku.

Bol to vlastný gól v deväťdesiatej minúte. A môj najväčší manažérsky kiks v kariére.

Popodpisoval týmto spôsobom 23 žiadostí v plnej výške. Vo fonde ostali peniaze leda tak na poplatky za vedenie účtu. Žalobu naňho, samozrejme, podám, ale bude sa to ťahať celé mesiace s nejasným výsledkom. My peniaze potrebujeme teraz.

Vo výpovednej lehote stihol poodpaľovať prostriedky na rôzne vymyslené kompenzácie bývalým hráčom, s ktorými sa očividne dohodol. Ten potkan to urobil šikovne: po menších sumách, ktoré do výšky 1499 euro mohol sám schvaľovať.

Nad pohárom vína, syrovo-šunkovým tanierom a nakrájanou klobásou sedím ja, bratia Karol s Tiborom, ktorí si vymieňajú názory na prestupy do saudskej ligy.

„Dobre, nie je to koniec sveta. Nejako to vymyslím,“ poviem Valdovi, keď sa na poľských diaľničných prériách trochu upokojím.

Aby konečne držali hubu na nich ziape ich mladšia sestra Betka. Jej malá urečnená dcéra so svojím hlasom anjela pre zmenu dookola všetkým pripomína, že majú nedojedené.

Mama Iveta od stola neustále po niečo odbieha, pretože má pocit, že tých desať kilo jedla je málo.

A za hlavou stola sedí otec Valdemar, oslávenec, na ktorého 69-te narodeniny si vlastne pripíjame, aj keď on to so svojím pokročilým alzheimerom vníma iba sčasti a čoraz viac je zaseknutý v čase v 20 rokov starej sezóne, v ktorej sa o titule rozhodovalo medzi Vyšnými a Dolným Šajbami.