Z Bundesligy do Niké ligy. Trenčín získal defenzívny klenot od Bayeru Leverkusen

Issa Traoré
Issa Traoré (Autor: AS Trenčín﻿)
TASR|6. júl 2026 o 20:57
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Výrazný zlom v jeho kariére prišiel na MS hráčov do 17 rokov.

Futbalistov AS Trenčín posilnil pred štartom novej sezóny 18-ročný stopér Issa Traoré. Do tímu účastníka Niké ligy prišiel na ročné hosťovanie z bundesligového Bayeru Leverkusen.

Rodák z Mali získal futbalové základy v akadémii Lakika FC, odkiaľ sa presunul do jedného z najúspešnejších klubov krajiny Djoliba AC.

Výrazný zlom v jeho kariére prišiel na MS hráčov do 17 rokov v roku 2023, hoci bol ako pätnásťročný jedným z najmladších hráčov na turnaji.

Malijská reprezentácia inkasovala počas celého šampionátu iba štyri góly, čo bol druhý najnižší počet spomedzi všetkých účastníkov a Traoré bol jedným z hlavných pilierov defenzívy.

Po vydarenom svetovom šampionáte sa o talentovaného stopéra začali zaujímať viaceré popredné európske kluby.

Nakoniec uspel na skúške v Bayeri Leverkusen, ktorý sa s Djolibou AC dohodol na jeho prestupe.

„Traoré je mládežníckym reprezentantom Mali a napriek mladému veku už nazbieral cenné skúsenosti na medzinárodnej scéne.

Stopér vysoký 194 centimetrov vyniká fyzickými parametrami, dominanciou v osobných súbojoch a aj vo vzduchu,“ informoval AS na svojej webstránke.

Slovensko

    Issa Traoré
    Issa Traoré
    Z Bundesligy do Niké ligy. Trenčín získal defenzívny klenot od Bayeru Leverkusen
    dnes 20:57
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