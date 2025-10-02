Skuhravý už nie je trénerom Košíc. Mužstvo potrebuje nový impulz, tvrdí Sapara

KOŠICE. Futbalisti Košíc neprežívajú najlepšie obdobie a sú až na poslednom mieste Niké ligy.
Nelichotivé výsledky sa vedenie klubu pokúsi vyriešiť zmenou trénera, na lavičke skončil český expert Roman Skuhravý.
Dohodli sa na konci
Skuhravý v stredu absolvoval sedenie s vedením klubu, kde sa dohodol na ukončení spolupráce s FC.
„Áno, môžem potvrdiť, že sme sa dohodli na ukončení spolupráce s trénerom Romanom Skuhravým, a rovnako aj jeho synom Davidom, ktorý pôsobil u nás na pozícii kondičného trénera.
Rád by som sa v mene celého klubu poďakoval Romanovi Skuhravému za jeho prácu i výsledky, ktoré v uplynulej sezóne s mužstvom dosiahol.
Bohužiaľ, od leta sa to už neposúvalo takým smerom, akoby sme si predstavovali. Práve preto sme iniciovali stretnutie, na ktorom sme sa otvorene porozprávali a napokon sa dohodli na férovom ukončení spolupráce. Rozchádzame sa v priateľskom duchu a Romanovi Skuhravému želáme do ďalšej kariéry veľa ďalších úspechov,“ pre oficiálny web klubu povedal športový riaditeľ FC Marek Sapara.
Podľa Saparu nemal český tréner výsledkové ultimátum. Napriek tomu však vo funkcii končí.
„Na tom trvám, že sme neurčili žiadne ultimátum. Rozhodnutie stretnúť sa a baviť sa o ďalšej spolupráci padlo po stredajšom zápase s Dunajskou Stredou. Sedeli sme spolu hodinu a pol. Vzájomne sme dospeli k záveru, že pre obe strany bude najlepšie, ak sa dohodneme na ukončení spolupráce,“ dodal.
Potrebujú nový impulz
Košice včera podľahli v dohrávke 2. kola Dunajskej Strede 0:2, čo bol posledný zápas Skuhravého na lavičke FC.
„Mužstvo potrebuje nový impulz, preto sme sa rozhodli zareagovať na túto situáciu uzatvorením dohody o ukončení spolupráce s trénerom Romanom Skuhravým.
Zároveň chcem informovať, že v sobotu na ihrisku Žiliny budú FC Košice viesť dvaja doterajší asistenti, Matej Čobik-Ferčík a Ľubomír Kordanič. Ide o dočasné riešenie a my od dnešného dňa pracujeme na príchode nového hlavného trénera,“ uzavrel Sapara.
Športový manažér košického klubu pripomenul, že s otcom a synom Skuhravými sa korektne dohodli na ukončení spolupráce. Skúsený kormidelník viedol slovenský tím od konca septembra 2025.
Doviedol ho do účinkovania v skupine o titul v Niké lige a napokon aj do Konferenčnej ligy, v ktorej Košice vypadli s Nemanom Grodnom.
Po ôsmich zápasoch prebiehajúcej sezóny najvyššej slovenskej súťaže je FC Košice na poslednom 12. mieste tabuľky so skóre 10:16. Na konte má štyri body za víťazstvo nad Ružomberkom a remízu s Prešovom.
„Od dneška (štvrtok, 2. október) budeme kontaktovať potenciálnych trénerov. Po zápase so Žilinou bude reprezentačná prestávka, takže máme viac času, aby sme všetko dobre zhodnotili. Verím, že sa trafíme do správneho trénera.
Pre nás sú priorita slovenskí a českí tréneri,“ konštatoval Sapara, ktorý nevylúčil ani zmeny v kádri:
„Zatiaľ nejdeme robiť zmeny v kádri a chceme, aby nový tréner spoznal mužstvo. Zmeny však môžu nastať, nevylučujem to. Pred zápasom so Žilinou o tom však neuvažujeme,“ povedal Sapara.
Košičania hovorili pred sezónou o ambíciách opäť účinkovať v prvej šestke. Zatiaľ sú však od nej výrazne vzdialení.
„S čistým svedomím môžem povedať, že v tejto chvíli sme mali mať 11 bodov. Zápas s Trenčínom sme mali zvládnuť a jednoznačne aj s Komárnom. Nemali sme prehrať v Skalici. Je to náročné.
Nikto z nás nečakal, že spoluprácu s trénerom Skuhravým ukončíme takto skoro na začiatku sezóny.
Impulz však nemôže prísť iba odvolaním trénera, ale musí prísť aj v kabíne. Hráči si musia vstúpiť do svedomia a ukázať to, na čo majú. Momentálne sa to nedeje,“ zdôraznil Sapara.