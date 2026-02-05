Hviezda Realu musí pykať za nevhodné správanie. V Lige majstrov nadávala rozhodcovi

Real Madrid sa bude musieť v dvoch zápasoch v pohárovej Európe zaobísť bez útočníka Rodryga.
Disciplinárna komisia UEFA brazílskeho futbalistu potrestala za vulgárne urážky rozhodcu v stretnutí Ligy majstrov s Benficou Lisabon, s ktorou španielsky klub minulý týždeň prehral 2:4.
Rodrygo dostal v nadstavení stretnutia dve žlté karty po sebe po tom, čo vehementne protestoval proti zdržovacej taktike portugalského súpera, ktorý v tom čase viedol 3:2.
V nervóznom závere sa tak stal už druhým vylúčeným hráčom Realu, ktorý napokon inkasoval ešte raz a porážkou prišiel o priamy postup do osemfinále.
Vo vyraďovacej fáze si Real zopakuje súboj s Benficou. Rodrygo kvôli trestu o oba zápasy februárového dvojstretnutia príde.