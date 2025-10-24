Sparte Praha dohrávaný polčas nevyšiel, z Chorvátska odchádza s prehrou

Momentka zo zápasu Rijeka - Sparta Praha
Momentka zo zápasu Rijeka - Sparta Praha
TASR|24. okt 2025 o 17:10
Zápas vo štvrtok prekazilo nepriaznivé počasie.

Konferenčná liga - dohrávaný zápas 2. kola

HNK Rijeka - AC Sparta Praha 1:0 (0:0)

Gól: 75. Adu-Adjei

/J. Surovčík (Sparta) sedel celý zápas na lavičke náhradníkov/

RIJEKA. Futbalisti HNK Rijeka zvládli lepšie dohrávaný druhý polčas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy proti Sparte Praha.

Gólom Daniela Adua-Adjeiho zvíťazili 1:0 a do tabuľky si pripísali prvé tri body. Zápas sa vo štvrtok nedohral pre nepriaznivé počasie.

Najprv ho prerušili po desiatich minútach a potom definitívne odložili po odohratí prvého polčasu.

Sparte pre zranenie chýbal slovenský kapitán Lukáš Haraslín, po dvoch zápasoch KL má český tím na konte tri body.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

