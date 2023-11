Slováci hovoria pred Islandom o psychike. Lobotka: V hlave musíme mať to, že ideme zvíťaziť

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti potrebujú získať bod na to, aby si vybojovali účasť na ME 2024.

"Islanďania sú nepríjemní, mali s nimi starosti aj Portugalci. Prehusťujú stred ihriska. Nemôžeme strácať ľahké lopty, nás to potom bolí, keď beháme bez nej. Musíme dať do toho všetko.

Zverenci Francesca Calzonu sú v J-skupine na druhom mieste so šestnástimi bodmi za stopercentným Portugalskom. Na tretie Luxembursko majú náskok päť bodov, na Island o jeden viac.

"Naša pozícia nie je jednoduchá, i keď to tak vyzerá. My ten bod musíme získať. Ale kvalitu na to máme a nemôžeme hrať na remízu. V hlave musíme mať to, že ideme zvíťaziť," dodal stredopoliar Neapola.

Lobotka odohral v nedeľu celý zápas v Serii A, no predtým v týždni v Lige majstrov odišiel z ihriska po tom, ako ho v dueli s Unionom Berlín (1:1) nakopol protihráč.

Slovenského reprezentanta ošetrili, no následne držiac si ruku odkráčal na lavičku a na trávniku ho nahradil spoluhráč Giovanni Simeone: "Protihráč mi skočil na ruku a trafil mi nerv. Bolo to bolestivé, ale netrafil kosť a bolo to napokon v poriadku."