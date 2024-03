Real Sociedad San Sebastian



Domáci futbalisti predviedli v prvom zápase proti PSG veľmi dobrý výkon hlavne v prvom polčase, kde boli lepším mužstvom. V druhom polčase francúzsky majster zabral a napokon zvíťazil 2:0. Domáci hráči sa však určite nevzdávajú a budú chcieť nepriaznivý výsledok zvrátiť. Uvidíme či sa im to podarí.



Paríž Saint-Germain



Hostia z Paríža sú v tomto dvojzápase favoritom a potvrdili to aj víťazstvom v domácom zápase. Všetko je pred odvetou však otvorené. PSG vedú s náskokom francúzsku ligu a veľmi nádejne to vyzerá aj s ich postupom do štvrťfinále Ligy majstrov. Podarí sa Mbappému a spolu postúpiť? Rozhodne sa na ihrisku.