Real Madrid získal ďalšiu trofej, vyrovnal tým rekord veľkého rivala

Superpohár UEFA 2022

Po opatrnom úvode sa ako prvý dostal do veľkej šance Frankfurt - Kamada sa v 14. minúte ocitol po prienikovej prihrávke za obranou súpera, no krížnou strelou neprekvapil Courtoisa.

Už o tri minúty neskôr bol veľmi blízko ku gólu na druhej strane Real, keď kombináciu už do prázdnej bránky zakončoval Vinicius Junior, no brankára Trappa pred čiarou v poslednej chvíli zastúpil obranca Tuta.

V polovici prvého dejstva musel Courtois opäť zasiahnuť, tentoraz pri pokuse Knauffa. Eintracht prehustil stred poľa a aj vďaka pozornej defenzíve nepúšťal favorita do streleckých príležitostí.

To platilo až do 37. minúty, keď najprv Trapp musel vytlačiť mimo bránky krížny prízemný pokus Viniciusa Juniora a po následnom rohu a priťuknutí Casemira z bránkovej čiary otvoril pohodlne do odkrytej bránky skóre Alaba - 1:0.