Prvý dej všetko čistil, potom bol smutný hrdina: Hancko a krutý večer v Madride

Odohral celý zápas, prihrával s 94-percentnou úspešnosťou a bol jednou z ústredných postáv dramatického madridského derby. Dávid Hancko prežil večer, v ktorom sa miešala spoľahlivosť so smolným momentom.
V prvom polčase patril k najlepším hráčom Atlético Madrid.
„Odvrátil všetko, čo k nemu prišlo, a pomáhal mužstvu s rozohrávkou,“ opisoval jeho výkon Carlos Fernández z denníka Marca.
Po prestávke sa však dostal do situácie, ktorá výrazne ovplyvnila priebeh zápasu.
„Pri zákroku, ktorý viedol k penalte na Brahima, prišiel o vlások neskôr. Slovák tvrdil, že sa madridistu nedotkol, no rozhodca José Luis Munuera Montero neváhal,“ dodal Fernández.
Práve po tejto situácii Vinícius Júnior z penalty v 51. minúte vyrovnal na 1:1. Brazílčan napokon rozhodol o triumfe Real Madrid 3:2, keď v 72. minúte strelil svoj druhý gól.
Nebol to najlepší deň
Pohľad španielskych médií bol podobný – kvalitný základ, no aj penaltový moment, ktorý ho pripravil o ešte lepšie hodnotenie. V druhom polčase dostal Hancko navyše žltú kartu za faul na Viníciusa Júniora.
„Nebol to najlepší deň pre Slováka, ktorý bol často nútený vychádzať zo svojej pozície, aby kryl chrbát Ruggerimu. V jednej situácii zbytočne vložil nohu do súboja, ktorý nič neriešil, a výsledkom bola penalta na vyrovnanie. Mal problémy aj s nábehmi Federica Valverdeho po jeho strane,“ hodnotil Sergio Picos z denníka AS.
Denník El Mundo Deportivo vystihol jeho večer jediným slovom: zaskočený.
„Trpel pri priestoroch za svojím chrbtom, napríklad keď ho Valverde prešprintoval a zakončil do žrde. Neskôr však zachránil tím od gólu na 1:1, keď už si Valverde brúsil zuby na zakončenie. Napokon zavinil penaltu,“ napísal Chema G. Fuente.
Hancko tak mal viacero výborných zákrokov, no aj smolu – najmä pri jednej kľúčovej situácii.
Rozhodca aj emócie
Zápas priniesol viacero kontroverzií. Rozhodca neposúdil zákrok obrancu Realu Daniho Carvajala na Marcosa Llorenteho ako penaltový, hoci ho tvrdo poslal k zemi.
Práve Real však napokon dohrával bez kapitána Federica Valverdeho, ktorý videl v 77. minúte priamu červenú kartu.
„Snažili sme sa. Vedeli sme, že to bude ťažké. Neodpískaná penalta na Marcosa Llorenteho… Nemal rovnaký meter pre obe strany. Niektoré fauly pískal im a nám nie: červená pre Federico Valverde? Tá je úplne zaslúžená,“ tvrdil Johnny Cardoso pre Movistar.
Tréner Atlética Diego Simeone odmietol hľadať výhovorky.
„Nemyslím si, že to, že sme nevyhrali, bolo kvôli rozhodcovi. Mohli sme urobiť viac, po vedení 1:0 lepšie kontrolovať zápas a nerobiť chyby,“ priznal.
Na adresu sporných momentov dodal:
Simeone: Nebolo to o rozhodcovi
„Nemyslím si, že sme nevyhrali kvôli tomu. Mali sme príležitosti, ale nedokázali sme urobiť krok vpred.“
Na otázku o penaltových situáciách reagoval stručne:
„Bol som ďaleko od oboch situácií, ani som ich nevidel v televízii,“ uviedol Simeone.
Na opačnej strane panovala spokojnosť.
„Museli sme ukázať veľmi silnú mentalitu. Po stave 2:2 sme museli znovu zabrať,“ vyhlásil Álvaro Arbeloa po svojom prvom derby na lavičke.
Arbeloa: Ťažko pochopiteľné
K vylúčeniu svojho kapitána Valverdeho dodal:
„Ťažko pochopiteľné. Ďakujem rozhodcovi, že mi to prišiel vysvetliť.“
Atlético mohlo v závere vyrovnať – Julián Álvarez trafil brvno a v nadstavenom čase zahodil veľkú šancu útočník Alexander Sørloth.
Hancko tak zažil svoje druhé derby v sezóne. Na jeseň ešte Atlético doma zdolalo Real vysoko 5:2, tentoraz však odchádzalo naprázdno.
Náročný program bez oddychu
Pre slovenského reprezentanta sa týmto zápasom začína mimoriadne náročné obdobie.
V priebehu 28 dní ho čakajú tri zápasy s FC Barcelona, z toho dva vo štvrťfinále Ligy majstrov. Okrem toho nastúpi aj na pôde Sevilla FC.
Na konci marca ho čaká baráž o postup na majstrovstvá sveta so Slovenskom proti Kosovu, prípadne finále(Rumunsko, alebo Turecko).
Vrcholom bude finále Španielskeho pohára 18. apríla proti Real Sociedad.