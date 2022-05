Weiss ml. čakal pri oslavách viac ľud. Musíme s tým niečo urobiť, hovorí

Ofenzívny líder majstra Vladimír Weiss mladší na rovinu povedal, že pri rozlúčke so sezónou očakával lepšiu kulisu. Tá je na Slovensku dlhodobý problém a Slovan nie je výnimka. Hoci domácej scéne kraľuje už štvrtý rok za sebou, "belasí" divákov vo veľkom nelákajú.

"Myslím si, že dnešok je taká odmena za celú sezónu. Dúfal som však, že príde viac ľudí. Tí, čo prišli, boli fantastickí a my im za to ďakujeme. Na klub, ako je Slovan, by však malo chodiť viac ľudí.

Musíme s tým niečo robiť, lebo ich potrebujeme," uviedol Weiss ml., ktorý po oslavách na provizórnom pódiu so spoluhráčmi ochotne rozdával podpisy a úsmevy pri selfie fotografiách s nadšenými fanúšikmi.