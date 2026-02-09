PSG oslavuje historicky najvyššie víťazstvo nad úhlavným rivalom. Ospravedlňujem sa, vraví tréner

Futbalisti Paríža Saint-Germain dosiahli v nedeľňajšom stretnutí 21. kola Ligue 1 historicky najvyššie víťazstvo nad Olympique Marseille.
Francúzsky sériový šampión v Parku princov zmietol svojho rivala 5:0 a prevzal si späť pozíciu lídra tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Racingom Lens.
PSG potiahol rozdielovým výkonom aktuálny držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele, ktorý dvakrát skóroval a pridal jednu asistenciu.
Dvadsaťosemročný útočník zabezpečil svojmu tímu dvojgólové vedenie ešte v prvom dejstve. Po zmene strán Parížania ešte vystupňovali svoj výkon a pridali ďalšie tri presné zásahy.
Najskôr si dal v 64. minúte vlastný gól Facundo Medina, o dve minúty neskôr sa Dembele asistenciou podieľal na zásahu gruzínskeho krídelníka Chviču Kvaraccheliju a demontáž hostí podčiarkol v 74. minúte juhokórejský stredopoliar Lee Kang-in.
Paríž je späť
„Chceli sme vyslať správu, že sme späť,“ vyhlásil Dembele po stretnutí podľa agentúry AP. Extratriedu svojho zverenca pochválil kouč Luis Enrique, ktorý označil Dembeleho výkon za neuveriteľný: „Je veľmi výnimočný. Hneď od prvého dňa, keď som prišiel do klubu, som povedal, že to je iný typ hráča.“
PSG dominoval v predošlej sezóne naprieč európskymi súťažami a svoje výkony korunoval historickým triumfom v Lige majstrov. V prebiehajúcom ročníku zatiaľ hľadá suverenitu podobnú tej z minulého ročníka.
Hráči Marseille v 5. kole zdolali doma Paríž 1:0, ich šance na boj o titul sa však výrazne znížili po nedeľňajšej prehre. Tá prišla presne mesiac po neúspešnom finále francúzskeho Superpohára, v ktorom Marseille viedlo 2:1, no Goncalo Ramos v záverečných sekundách vyrovnal a Parížania si vzali trofej po úspešnom jedenástkovom rozstrele.
PSG ťahá sedemzápasovú sériu ligových výhier a vyvíja tlak na nečakaného vyzývateľa v súboji o titul.
„Nie je to odkaz, ktorý posielame Lensu, sme veľmi konzistentný tím. Pokračujeme po rovnakej ceste, akou sme kráčali minulú sezónu. Blížime sa k najlepšej časti sezóny a tento výsledok je dôležitý z hľadiska sebavedomia. Bolo to takmer dokonalé, je to dôležitý deň pre našich fanúšikov,“ doplnil Enrique.
Zlá séria Marseille
Marseillečania utrpeli v priebehu dvoch týždňov druhú výraznú prehru. V záverečnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov podľahli na pôde Clubu Bruggy 0:3 a vplyvom negatívneho skóre sa pred nich dostali medzi tímy postupujúce do baráže o osemfinále Benfica Lisabon aj FK Bodö/Glimt.
„Ešte raz sa fanúšikom ospravedlňujem. Nie som však v hlavách hráčov. Myslel som si, že sme sa na tento zápas pripravili dobre. Zjavne to tak nebolo a musíme pochopiť, prečo sme takto hrali proti PSG a predtým s Bruggami,“ poznamenal Roberto De Zerbi, kormidelník Olympique Marseille.