Sauer nastúpil až na záverečné minúty. Nezvrátil prehru svojho tímu

Futbalisti Nice remizovali v nedeľnom zápase 21. kola francúzskej Ligue 1 s AS Monaco 0:0.
V neúplnej tabuľke sú tak trinásti, Monaco je deviate a predstihlo Lorient.
Toulouse, za ktoré nastúpil v 81. minúte slovenský stredopoliar Mário Sauer, prehralo na pôde Angers 0:1.
Ligue 1 - 21. kolo
Angers SCO - FC Toulouse 1:0 (0:0)
Gól: 89. Raolisoa
/M. Sauer (Toulouse) hral od 81. minúty/
AJ Auxerre - Paríž FC 0:0
AC Le Havre - Racing Štrasburg 2:1 (1:1)
Góly: 26. Zagadou, 54. Soumare - 36. Godo
ČK: 29. Doukoure (Štrasburg)