Sauer nastúpil až na záverečné minúty. Nezvrátil prehru svojho tímu

Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse
Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse (Autor: Toulouse FC/X)
TASR|8. feb 2026 o 20:02
Monako opäť zaváhalo.

Futbalisti Nice remizovali v nedeľnom zápase 21. kola francúzskej Ligue 1 s AS Monaco 0:0.

V neúplnej tabuľke sú tak trinásti, Monaco je deviate a predstihlo Lorient.

Toulouse, za ktoré nastúpil v 81. minúte slovenský stredopoliar Mário Sauer, prehralo na pôde Angers 0:1.

Ligue 1 - 21. kolo

Angers SCO - FC Toulouse 1:0 (0:0)

Gól: 89. Raolisoa

/M. Sauer (Toulouse) hral od 81. minúty/

AJ Auxerre - Paríž FC 0:0

AC Le Havre - Racing Štrasburg 2:1 (1:1)

Góly: 26. Zagadou, 54. Soumare - 36. Godo

ČK: 29. Doukoure (Štrasburg)

OGC Nice - AS Monaco 0:0

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 20:02
