Posile Michaloviec chýbal pri skvelej premiére iba víťazný zásah. Trnava po góle pálila slepými

Michalovčanom sa v poslednom zápase prvého jarného kola nepodarilo ukončiť viac ako šesť rokov trvajúce čakanie na domáce víťazstvo nad Trnavou a po remíze 1:1 boli na Zemplíne napokon spokojný aj s cenným bodom.
Prvú strelu na bránku síce vyslal už po pár sekundách zápasu najlepší strelec Michaloviec Samuel Ramos, ale následné minúty ovládli Trnavčania. A hneď z prvej nebezpečnej akcie otvoril už po necelých siedmich minútach zápasu skóre zápasu Timotej Kudlička.
Vyťažil z dobrej spolupráce s Martinom Mikovičom na ľavej strane trnavskej ofenzívy a po stlmení jeho polovysokej prihrávky na prsiach volejom vnútra šestnástky prestrelil domáceho brankára Patrika Lukáča.
„Miki mi to tam pekne dal, spracoval som to a bol z toho gól. Na tej našej strane si veľmi dobre rozumieme a bolo to vidieť. Škoda toho druhého polčasu, kde sme síce už nemali herne navrch, ale šancí na zisk troch bodov tam bolo dosť,“ vravel po zápase Kudlička.
VIDEO: Timotej Kudlička
Rýchly gól Michalovčanov zaskočil, čo priznal aj tréner domácich Anton Šoltis.
„Na prvé jarné kolo sme videli veľmi dobrý zápas. Prvý polčas bol z našej strany ustráchaný, možno aj preto, že súper išiel hneď z prvej šance do gólu.
Ostali sme zaskočení, prehrávali sme súboje a mali sme veľmi ľahké straty. Súper bol dobre organizovaný v bloku, čakal na naše chyby a my sme ich robili,“ povedal Šoltis, pre ktorého mal zápas zvláštnu príchuť aj kvôli päťdesiatinám, ktoré oslávil v strede týždňa.
Trnava mala v prvom polčase navrch a už v jeho záverečnej desaťminútovke otvorila festival nepremenených tutoviek. Dvakrát, najprv nohou a potom hlavou netrafil bránku domácich Stefan Skrbo, šancu Idjesseho Metsoka v poslednej chvíli zmaril domáci stopér Tornike Dzodzenitse.
Vyrovnanie zariadil rodák z Trnavy
Michalovský tréner poslal do druhého polčasu zimnú posilu z Petržalky Patrika Daneka a ten svoju premiéru v michalovskom drese a zvládol na výbornú. Oživil ofenzívu domácich a po necelých dvadsiatich minútach zasekávačkou donútil v šestnástke k faulu Giorgiho Moistsrapishvili, s ktorým prišli na trávnik spoločne. Ramos z penalty nezaváhal a vyrovnal.
„Išiel som na ihrisko s tým, že systém ostal rovnaký, ale tréner mi vravel, aby som využil svoje silné stránky a snažil som sa využiť najmä svoju rýchlosť. Myslím si, že som podal dobrý výkon, ale na to sú tu iní, aby to posúdili. Chceli sme dôležitý bod a to sa nám podarilo,“ hodnotil svojich prvých 45 minút v michalovskom drese Danek, ktorý mohol byť aj hrdinom zápasu, ale necelých desať minút pred koncom trnavský brankár Žiga Frelih jeho strelu spoza šestnástky zneškodnil.
Motivácia pred zápasom mu nechýbala.
„Tým, že som rodák z Trnavy, tak som sa na tento zápas veľmi tešil. V Nitre som práve proti Trnave debutoval v prvej lige, takže o to bola motivácia väčšia,“ dodal spomenúc si na prvé prvoligové minúty v novembri 2019 v drese už neexistujúceho FC Nitra.
Podľa domácich zaslúžená remíza
Prínos Daneka do michalovskej hry potvrdil aj tréner Šoltis.
„Bol jeden z faktorov, ktorý zmenil obraz hry, aj ťahom na bránku, urobil aj penaltu. Nestrácali sme už toľko lôpt, hoci mi tam chýbala väčšia kreativita vo finálnej zóne, ktorou by sme prekvapili súpera. Myslím, že sme zaslúžene vyrovnali.
Potom súper ukázal svoju kvalitu, mal tam dve či tri situácie, aby dal gól, ale za mňa zaslúžená remíza. Chlapci to odbojovali, v druhom polčase to bolo hore, dolu, aj my sme tam mali nejaké šance. My sme s bodom spokojní. Vieme proti komu sme hrali,“ priznal Šoltis spokojnosť so získaným bodom.
Remíza je zaslúžená aj podľa domáceho gólmana Patrika Lukáča. „Prelievalo sa to z jednej strany na druhú, Trnava mala vyložené šance, my sme mali šance a asi spravodlivá remíza. V prvom polčase sme sa trochu hľadali, ale v druhom sa nám podarilo vyrovnať a potom sme to ustáli a prečkali,“ priznal Lukáč, pred ktorého bránkou to viackrát poriadne horelo.
Blysol sa necelú štvrťhodinu pred koncom, keď vo vyloženej šanci nohami vychytal Abdulrahmana Taiwa a v samom závere dobre vybehol proti rútiacemu sa Lukovi Khorkhelimu a ten napokon poslal loptu vedľa bránky.
Munoz chcel víťaznú premiéru
Inak sa na výsledok zápasu pozeral trnavský tréner Antonio Munoz. Ako priznal, chcel v premiére na trnavskej lavičke priviezť zo Zemplína tri body.
„Mali sme veľa šancí na to, aby sme strelili ďalšie góly a rozhodli zápas vo svoj prospech. Ale musím povedať, že Michalovce hrali dobre, najmä v druhom polčase a my sme nekontrolovali hru tak, ako sme chceli.
My sme šance nepremenili, nanešťastie sme dostali vyrovnávajúci gól z penalty a preto sa stretnutie skončilo remízou. Samozrejme, chcel som začať na trnavskej lavičke víťazstvom, čo sa mi nepodarilo. Ale taký je futbal,“ poznamenal Munoz.
To, že pre neho v prvom zápase nezískali tri body, mrzelo aj hráčov. „Zmenilo sa toho od jeho príchodu veľa. Aj do kabíny priniesol takú pohodu a aj kvôli nemu nás mrzí, že sme nezískali tri body. Ľahšie by sa nám išlo do tých ďalších ťažkých zápasov,“ povedal Kudlička.
Trnavčania uzatvárajú v tabuľke silnú štvorku. Do konca základnej časti ich čakajú ešte tri ťažké zápasy. Doma privítajú Žilinu a Podbrezovú a na záver ich čaká veľké derby na Slovane, s ktorým sa stretnú ešte predtým doma v osemfinále pohára.
Michalovčanov v tabuľke preskočila Podbrezová a na šiestom mieste majú už len trojbodový náskok pred Ružomberkom. Čakajú ich ešte tri zápasy so súpermi aktuálne z najspodnejších poschodí tabuľky, dva na ihriskách súperov v Skalici a Trenčíne a na záver doma privítajú Košice.
VIDEO: Patrik Lukáč
„Pre nás je každý zápas dôležitý a ťažký. Skalica sa chce na jar zachrániť, rovnako ako Trenčín. Určite to nebude ani u jedného súpera jednoduché, ale urobíme všetko pre to, aby sme splnili náš cieľ,“ dodáva k určite nie jednoduchej ceste za potvrdením prvej šestky brankár Lukáč.