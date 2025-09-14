Premiérový gól v dôležitom zápase. Mladý Čiernohorec zariadil výhru Juventusu: Je to ako sen

RÍM. Devätnásťročný čiernohorský futbalista Vasilije Adžič svojím prvým gólom v drese Juventusu Turín rozhodol sobotňajší šláger 3. kola talianskej Serie A proti Interu Miláno. Po víťazstve 4:3 ďakoval trénerovi za príležitosť vo veľkom zápase.
Šláger ako sa patrí. Priniesol sedem gólov, z toho štyri spoza šestnástky, pričom mužstvá si navzájom vymieňali vedenie. Proti sebe hrali aj bratia. A obaja skórovali. A navyše, atraktívny duel vyvrcholil víťazným gólom v nadstavenom čase.
Je to sen
„Čo povedať? Je to sen, streliť tak dôležitý gól za Juve. Môžem len poďakovať trénerovi a realizačnému tímu za prejavenú dôveru, že ma poslali na ihrisko v takom veľkom zápase,“ citovala agentúra AFP slová Adžiča, ktorý v júni debutoval v reprezentácii Čiernej Hory.
Na ihrisko prišiel v 73. minúte a svojím gólom spoza šestnástky v prvej minúte nadstaveného času zatienil aj francúzskych bratov Thuramovcov, ktorí stáli proti sebe a obaja sa zapísali do streleckej listiny.
VIDEO: Zostrih zápasu Juventus - Inter
Marcus Thuram poslal Inter do vedenia 3:2 hlavičkou a Khephren Thuram na opačnej strane v 83. minúte podobným spôsobom vyrovnal na 3:3.
Okrem Adžiča skóroval spoza pokutového územia aj Turek v službách Interu Hakan Calhanoglu, a to hneď dvakrát.
Z diaľky sa na opačnej strane strelecky presadil aj jeho krajan Kenan Yildiz.
V úvode duelu poslal „bianconeri“ do vedenia svojím prvým presným zásahom za klub obranca Lloyd Kelly.
„Bol to šialený zápas – množstvo gólov, hra hore-dolu – a sme naozaj šťastní, že sme vyhrali nad takým silným tímom plným skvelých hráčov,“ povedal Igor Tudor, chorvátsky tréner Juventusu, ktorý čaká v utorok úvodný duel v hlavnej fáze Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.
Inter má po druhej prehre naďalej tri body. „Treba sa pozerať na výkon. Prišli sme sem hrať odvážne, snažiť sa zvíťaziť a neuspokojiť sa s iným výsledkom,“ vyjadril sa rumunský kormidelník „nerazzurri“ Christian Chivu.
Inter bude v stredu v LM v Amsterdame čeliť domácemu Ajaxu.
Stopercentný aj Neapol
Rovnako ako Juventus, tak aj Neapol má po troch stretnutiach v novom ročníku talianskej Serie A na konte 9 bodov, hoci v sobotu prvýkrát v sezóne inkasoval.
Pri víťazstve 3:1 na pôde Fiorentiny debutoval za SSC dánsky útočník Rasmus Hojlund, ktorý si rovno otvoril strelecký účet v službách úradujúceho talianskeho šampióna, keď v 14. minúte zvýšil na 2:0 z pohľadu hostí.
VIDEO: Zostrih zápasu Fiorentina - Neapol
„Je to veľmi dôležité víťazstvo, zvládli sme víťazne všetky prvé tri zápasy a chceme pokračovať v tomto tempe. Čaká nás veľmi dôležitý zápas v Lige majstrov a som šťastný, že môžem byť súčasťou tohto neuveriteľného tímu,“ povedal Hojlund pre televíziu Sky.
Zverenci Antonia Conteho sa vo štvrtok v LM predstavia na pôde Manchestru City.
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave Neapolu a v tretej minúte nadstaveného času ho vystriedal Billy Gilmour.
Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral celý zápas za Cagliari, ktoré sa radovalo z prvého víťazstva v novej ligovej sezóne, keď zdolalo Parmu 2:0.