Raphina nezvládol napätý moment. Za svoje gestá smerom k fanúšikom Atlética sa ospravedlnil

Hráč Barcelony Raphinha. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. apr 2026 o 17:39
Brazílsky futbalista nehral v odvetnom stretnutí pre zranenie pravého zadného stehenného svalu.

Futbalista Barcelony Raphinha sa ospravedlnil za reakciu smerom k fanúšikom Atlética Madrid v odvetnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov.

Dvadsaťdeväťročný brazílsky krídelník okrem toho kritizoval aj rozhodcov utorňajšieho duelu, v ktorom Barcelona zvíťazila 2:1, no zo súťaže vypadla.

Raphinha nehral v odvetnom stretnutí pre zranenie pravého zadného stehenného svalu.

Počas stretnutia si neodpustil gestá na adresu rozhodcov a neskôr uviedol v rozhovoroch, že Barcelonu „okradli“ o postup.

Okrem toho inicioval gestami smerom k fanúšikom Atlética, že ich klub vypadne v ďalšom kole.

„Ospravedlňujem sa za svoje reakcie, ktoré neodzrkadľujú moje hodnoty ani charakter. Bol to napätý moment v reakcii na fanúšika, ktorý sa ku mne správal neúctivo,“ citovala agentúra AP hráča Barcelony.

Za svoje reakcie by ho nemal minút trest od Európskej futbalovej únie (UEFA). Viacerí hráči sa tiež pustili do kritiky na adresu rozhodcov.

Diego Simeone počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona.
Antoine Griezmann počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona.
Giuliano Simeone počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona.
Julian Alvarez a Dani Olmo počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona. Hansi Flick počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona. Ademola Lookman počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona. Ferran Torres počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona. Fermin Lopez a Nahuel Molina počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona. Giuliano Simeone a Joao Cancelo počas zápasu odvety štvrťfinále Liga majstrov Atlético Madrid - FC Barcelona.

    Arsenal - Sporting Lisabon: ONLINE prenos z odvetného zápasu štvrťfinále Ligy majstrov.
