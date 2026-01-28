Po menšej dopravnej nehode bude k dispozícii. Francúz pomôže Tottenhamu v Lige majstrov

Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani z Tottenhamu Hotspur bude po menšej dopravnej nehode k dispozícii v stredajšom dueli Ligy majstrov vo Frankfurte. Potvrdil to tréner „kohútov“ Thomas Frank.
V utorok večer sa na sociálnych sieťach objavili fotografie poškodeného auta, pri ktorom stála dvojica futbalistov Tottenhamu. Kolo Muani a jeho krajan Wilson Odobert, ktorý sa pristavil pomôcť svojmu spoluhráčovi, boli na ceste na letisko.
„Podľa mojich informácii dostal defekt. Trocha sa zdržali, no očakávam, že obaja budú hrať,“ citovala Franka agentúra AP. Tottenham čaká vo Frankfurte záverečný duel ligovej fázy LM, v tabuľke mu momentálne patrí 5. miesto.