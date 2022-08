Príjemný dobrý deň, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu z odvetného zápasu tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy, v ktorom Raków Częstochowa privíta na domácom štadióne Spartak Trnava. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Raków je poľský futbalový klub, ktorý vznikol v roku 1921, zďaleka najväčšie úspechy ale žne od konca druhej dekády 21. storočia. Od roku 2016 tu ako tréner pôsobí Marek Papszun, ktorý v sezóne 2018/2019 s klubom postúpil do Ekstraklasy a hneď v prvej sezóne medzi elitou obsadil 10. miesto. Ďalšie dva ročníky, vrátane toho posledného bol Raków druhým najlepším tímom súťaže.



Raków má za sebou zatiaľ sedem zápasov, z ktorých dokázal vyhrať šesť. Sezónu odštartoval ziskom Superpohára (2:0 s majstrom Lech Poznaň), z EKL vyprevadila Astanu (5:0, 1:0) a darí sa jej aj v domácej lige, kde dokázala poraziť Wartu (1:0) i Mielec (3:2). Naposledy však prehrala s Górnikom Zabrze 0:1. V zápase ale nastúpila celkom iná jedenástka, než predtým v Trnave. Raków si do odvety priviezol cennú dvojgólovú výhru (oba góly vsietil Lopéz).



Spartaku Trnava patrí v tabuľke najvyššej slovenskej súťaže šieste miesto so ziskom 5 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Gašparíka remizovali na domácej pôde s MŠK Žilina 2:2 (góly Spartaka Boateng a Savvidis). Trnava sa proti Žiline rovnako ako v zápase proti Rakówu borila s efektivitou v zakončení.



Verme, že slovenskému tímu sa podarí zvrátiť priebeh dvojzápasu, priebeh odvety môžete sledovať spoločne s nami už od 18:00.