Debut Modriča zatienilo zranenie hviezdy AC Miláno. Presadil sa, no krátko na to striedal

MILÁNO. Portugalský futbalista Rafael Leao utrpel v prvom zápase sezóny s AC Miláno poranenie lýtka.
Dvadsaťšesťročný krídelník sa v dueli 1. kola Talianskeho pohára gólovo podieľal na výhre nad druholigovým Bari (2:0), skóroval v 14. minúte a krátko na to striedal.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Bari
Milánčania museli nastúpiť už v 1. kole, keďže v uplynulej sezóne skončili v Serii A na 8. mieste a vo finále pohára podľahli Bologni.
V ďalšej fáze sa koncom septembra stretnú s Lecce.
Klubový debut si v 66. minúte odbil 39-ročný stredopoliar Luka Modrič. Informácie priniesla agentúra AP.