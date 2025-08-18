Debut Modriča zatienilo zranenie hviezdy AC Miláno. Presadil sa, no krátko na to striedal

Rafael Leao.
Rafael Leao. (Autor: TASR/AP)
18. aug 2025
Milánčania museli nastúpiť už v 1. kole, keďže v uplynulej sezóne skončili v Serii A na 8. mieste.

MILÁNO. Portugalský futbalista Rafael Leao utrpel v prvom zápase sezóny s AC Miláno poranenie lýtka.

Dvadsaťšesťročný krídelník sa v dueli 1. kola Talianskeho pohára gólovo podieľal na výhre nad druholigovým Bari (2:0), skóroval v 14. minúte a krátko na to striedal.

Milánčania museli nastúpiť už v 1. kole, keďže v uplynulej sezóne skončili v Serii A na 8. mieste a vo finále pohára podľahli Bologni.

V ďalšej fáze sa koncom septembra stretnú s Lecce.

Klubový debut si v 66. minúte odbil 39-ročný stredopoliar Luka Modrič. Informácie priniesla agentúra AP.

Coppa Italia

    Debut Modriča zatienilo zranenie hviezdy AC Miláno. Presadil sa, no krátko na to striedal
    dnes 07:41
