Výkonmi upútala majstra aj reprezentáciu. Našla som tu druhý domov, hovorí mladá futbalistka

Radoslava Jacenková začínala s futbalom na štadióne Partizána Bardejov, kde trénovala a hrávala v prípravkách. Po vzniku ženského futbalu v klube prešla do dievčenských mládežníckych družstiev.
Talentovanej futbalistke venoval pozornosť aj srbský tréner Igor Djokič a už ako pätnásťročná si zahrala najvyššiu ženskú súťaž.
Zažila aj obdobie ústupu ženského futbalu na hornom Šariši, no keďže mládežnícke kategórie zostali zachované, pokračovala v juniorke. Tá sa stala majstrom Slovenska a následne bola prihlásená do druhej ligy. V prvom roku pôsobenia skončili Partizánky na druhom mieste.
Výkony dvadsaťročnej Jacenkovej zaujali úradujúce majsterky v Spartaku Myjava a mladá Bardejovčanka tak zamierila na Záhorie.
Bardejov sa síce v sezóne 2024/25 dokázal prebojovať späť do najvyššej súťaže, no Jacenková už v tom čase obliekala myjavský dres.
K prestupu hovorí: „Nebola to pre mňa od začiatku úplne jasná voľba, ale keď som prišla na Myjavu a mohla si vyskúšať futbal v inom prostredí a na vyššej úrovni, veľmi rýchlo som pochopila, že je to miesto, kam chcem ísť.
Veľkú rolu zohral výborný kolektív dievčat a profesionálny prístup trénerov. Cítila som sa tu príjemne a vedela som, že ak sa chcem posúvať, toto je správny krok.
Rozhodnutie neľutujem – našla som tu druhý domov, hoci odchod z domu zo dňa na deň nebol jednoduchý.“
Myjava predstavuje iný level ako Partizán a cieľ je jasný – obhájiť titul. Jesenné výkony Spartaka tomu nasvedčujú.
„Jesennú časť hodnotím veľmi pozitívne. Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť, no ako tím ju môžeme označiť za úspešnú. Zimujeme na prvom mieste a postúpili sme v Slovenskom pohári, čo bol jeden z hlavných cieľov.
V príprave nás čaká veľa práce – vieme, čo treba zlepšiť. Dôležité však je, že jesenný cieľ sme splnili, čo nám dodáva motiváciu.“
Ako nová posila majsteriek chcela prispieť čo najviac.
„Na začiatku sezóny boli moje výkony nevyrovnané a cítila som neistotu. Ovplyvnili to zranenia, kvôli ktorým som sa nevedela dostať do tempa.
Postupne som sa však dostala späť do formy a cítila som, že zápas od zápasu pomáham tímu viac. V zime chcem popracovať najmä na kondícii a herných detailoch, aby som do jari vstúpila pripravená.“
Zimná príprava bude kľúčová: „Som zvedavá, ako presne bude vyzerať. Najbližšie týždne budeme trénovať individuálne, v prvom januárovom týždni sa stretneme spoločne. Čakajú nás aj prípravné zápasy.
Okrem defenzívy chceme trénovať proti tímom s podobným herným štýlom, aký vidíme v lige. Verím, že nám to pomôže doladiť detaily a pripraviť sa čo najlepšie.“
Myjavčanky majú pred jarou jasný cieľ: „Chceme sa sústrediť na seba, na naše výkony a na to, aby sme ich udržali na vysokej úrovni počas celej jari.
Ak sa nám to podarí, veríme, že budeme bojovať o ligové víťazstvo aj o úspešné výsledky v Slovenskom pohári. Pracovať chceme na herných stratégiách, defenzíve, ofenzíve aj príprave na silných súperov.“
Jacenkovej meno sa objavilo aj v nominácii ženskej reprezentácie – zatiaľ medzi náhradníčkami.
„Áno, bola som medzi náhradníčkami a beriem to ako motiváciu. Je to impulz pokračovať v tvrdej práci a zlepšovať sa.“
Jacenková vyrástla v Bardejove a v Partizáne pôsobí množstvo dievčat, s ktorými roky hrávala. Nastúpiť proti nim nie je jednoduché.
„Hra proti bývalým spoluhráčkam bola špecifická. Na ihrisku sa však sústredím na hru a beriem ich ako každý iný tím.
Mimo zápasu sa s nimi rada porozprávam, priateľské vzťahy zostávajú, ale počas zápasu platí len futbal.“
Popri futbale nezabúda ani na školu a oddych.
„Keď nehrám futbal, venujem sa štúdiu na Univerzite Komenského – učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s angličtinou.
Okrem toho trénujem dievčenské mládežnícke kategórie v klube a pomáham, kde je treba. Ak mám čas, rada ho trávim s kamarátmi a rodinou.“