Podarilo sa im to po 21 rokoch. Dvoma gólmi to zariadil majster sveta

Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v nedeľňajšom dueli francúzskej Ligue 1 2025/2026 v Angers 2:1 a prepracovali sa na líderskú pozíciu v tabuľke. Tím zo severu Francúzska sa ocitol na 1. mieste po prvý raz od augusta 2004.
Racing Lens využil sobotňajšie zaváhania konkurentov. Majstrovský Paríž Saint-Germain prehral v Monaku (0:1) a Olympique Marseille, ktorý sa v prípade triumfu mohol tiež dostať na 1. miesto, doma iba remizoval s FC Toulouse (2:2).
Pre Lens to bolo štvrté víťazstvo v lige po sebe a siedme v ostatných ôsmich zápasoch. Napriek skvelému tabuľkovému postaveniu sa kouč Lens Pierre Sage snaží držať pri zemi.
„Sme veľmi radi, že sa to stalo, ale byť na čele po 14 zápasoch ešte nič neznamená,“ povedal.
Dodal, že mužstvo musí lepšie zvládať zápasy, aby sa v koncovkách duelov nedostávalo do problémov. „Chceme sa zlepšovať a lepšie manažovať zápasy, aby sme na konci posledných desať alebo 12 minút necítili, aké je všetko ťažké.“
Triumf Lens „vystrieľal“ dvojgólový Florian Thauvin. Majster sveta z roku 2018 prišiel do súčasného pôsobiska pred začiatkom tejto sezóny a zatiaľ sa mu darí.
Opätovne sa dokonca dostal do reprezentácie a pomohol tímu „Les Bleus“ k postupu na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike.