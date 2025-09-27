ONLINE: MŠK Púchov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
27.09.2025 o 15:30
10. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
5
3
1
22:13
18
V
V
V
P
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body