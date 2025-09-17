Nováčik Ligy majstrov zažil znamenitý debut. Totálny futbal, tešil sa tréner

EINDHOVEN. Nováčik futbalovej Ligy majstrov Royale Union Saint-Gilloise zažil nezabudnuteľný debut v hlavnej fáze, keď na pôde PSV Eindhoven zvíťazil 3:1.
Účasť si vybojoval ziskom titulu v belgickej lige po dlhých 90 rokoch. Doterajším maximom na európskej scéne je pre klub štvrťfinále z Európskej ligy 2022/23.
Prvý gól tohto ročníka padol z penalty, ktorú premenil kanadský reprezentant Promise David.
Pokutový kop nariadil rozhodca po tom, ako americký útočník Ricardo Pepi nešťastne prišliapol nohu anglickému stopérovi hostí Christianovi Burgessovi.
Brankár Matej Kovář išiel pri strele nesprávnym smerom a v 9. minúte tak bolo 0:1.
Ďalšia chyba Pepiho viedla k druhému gólu ešte pred prestávkou – po ukážkovej individuálnej akcii sa presadil Anouar Ait El Hadj, ktorý viedol loptu od polovice ihriska.
Argentínsky obranca Kevin Mac Allister zvýšil v 81. minúte zblízka pri rohovom kope do odkrytej brány už na 3:0. Ruben van Bommel, syn niekdajšieho holandského reprezentanta Marka van Bommela, v 90. minúte už len zmiernil prehru PSV.
Totálny futbal
„Som veľmi spokojný s intenzitou, pressingom, súdržnosťou, aj s rešpektovaním herného plánu. Totálny futbal. Bolo to krásne sledovať. Užil som si to, z kolektívneho hľadiska to bolo fantastické.
Nebolo to ešte dokonalé, ale patrí to k najlepším zápasom, odkedy som trénerom,“ citovali belgické médiá trénera hostí Sébastiena Pocognoliho, ktorý ako hráč pôsobil v minulosti v AZ Alkmaar.
Union je jedným zo štyroch debutantov v tejto sezóne Ligy majstrov. Spolu s ním sú nováčikmi aj nórsky Bodö/Glimt, kazašský Kajrat Almaty a cyperský Pafos.
Neboli sme dosť dobrí
PSV tak nepredĺžil šnúru 11 domácich zápasov bez prehry v hlavnej fáze súťaží pod hlavičkou UEFA.
Podľa domáceho trénera Petra Bosza nemal jeho tím v prvom zápase Ligy majstrov šťastie, no zároveň označil Union za zaslúženého víťaza.
„Myslím si, že sme jednoducho neboli dosť dobrí. A keď nie ste dosť dobrí, musíte mať aj šťastie. A to sme nemali,“ povedal Bosz.
Jeho klub vyhral súťaž v sezóne 1987/88, keď si poradil vo finále s Benficou Lisabon. V predošlých dvoch sezónach sa prebojoval do osemfinále.
„Je to tretí rok, čo hrám Ligu majstrov s PSV, a tretíkrát sme prvý zápas prehrali. V minulých prípadoch sa to však potom vždy otočilo k lepšiemu,“ uzavrel kouč.