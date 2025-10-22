Neapol dostal lekciu, z ktorej sa musí poučiť. Fatálny kolaps, vravel Conte

EINDHOVEN. Stret holandského a talianskeho šampióna v ligovej fáze futbalovej Ligy majstrov priniesol jednoznačnú záležitosť z pohľadu domáceho tímu.
PSV Eindhoven deklasoval Neapol 6:2 a pripísal si prvé víťazstvo v tohtoročnej edícii súťaže.
Zverenci trénera Antonia Conteho sa museli zaobísť bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku a v zostave absentoval aj dánsky útočník Rasmus Höljund.
V Eindhovene síce viedli od 31. minúty po góle Scotta McTominaya, ale ešte do polčasovej prestávky dvakrát inkasovali.
„Sme skutočne sklamaní. Musíme sa poučiť z tejto lekcie. V prvom polčase to bol z našej strany dobrý výkon, ale potom prišiel fatálny kolaps v koncentrácii. Takéto chyby sú potom potrestané.
V tejto sezóne máme veľa zápasov a je pred nami veľa roboty, aby sme nastavili štandardy tohto tímu. Už som vravel, že to bude ťažká sezóna. Je potrebná trpezlivosť a to, aby sme opäť objavili odolnosť a chémiu,“ vyjadril sa pre klubovú webstránku kormidelník Neapola.
VIDEO: Zostrih zápasu PSV - Neapol
Rozhodujúcim okamihom stretnutia bola červená karta útočníka SSC Lorenza Luccu v 76. minúte. PSV už v tom čase viedol 3:1, ale v priebehu deviatich minút dal troma gólmi definitívnu pečiatku tomu, že tri body zostanú doma.
„Úžasné, myslím si, že ide o najlepší večer môjho života. Zaslúžili sme si toto víťazstvo a ja som šťastný. Neapol má veľmi dobré mužstvo, pred zápasom som hovoril chalanom, že nás čaká náročný duel. Po dvoch rýchlych góloch sme hrali čoraz lepšie,“ uviedol autor dvoch gólov PSV a muž zápasu Dennis Man.
Jeho tím potvrdil zlepšujúcu sa výsledkovú formu, vybojoval štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov vo všetkých súťažiach. Z predošlých 15 stretnutí v skupinovej alebo ligovej fáze LM prehral pred utorkom Eindhoven len trikrát.
Navyše nie je v týchto dueloch núdza o góly, jeho predchádzajúcich 11 zápasov b LM prinieslo v priemere viac ako štyri góly. Teraz videli diváci celkovo až osem presných zásahov.
„Na tejto úrovni je to o chybách. Myslím si, že je potrebné sa neustále zlepšovať. Je to ako F1, nikdy nebudete majstrom sveta, ak nebudete vylepšovať monopost. Cítim však, že sme sa vybrali správnym smerom,“ uviedol domáci kouč Peter Bosz.
Pre PSV to bola prvá výhra v tohtoročnej ligovej fáze LM, Neapol naopak už druhýkrát zaváhal.
„Naši fanúšikovia si takúto prehru nezaslúžili. Sme sklamaní. Bol to večer, v ktorom sa všetko pokazilo. Musíme si urobiť analýzu, čo sme robili zle. Je potrebné sa dať do poriadku, pretože už o niekoľko dní je tu ďalší duel a my chceme čo najlepšie zareagovať,“ vyhlásil obranca hostí Giovanni Di Lorenzo.