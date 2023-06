Fanúšikovia PSG vypískali Messiho. Galtier: Považujem to za neskutočné

Messi a Sergio Ramos odohrali za PSG posledný duel. Argentínskeho útočníka vypískali fanúšikovia pred úvodným výkopom a aj počas majstrovských osláv. Tréner PSG Christophe Galtier za to domácich priaznivcov kritizoval.

Útočník Kylian Mbappé zároveň obdržal Zlatú kopačku za najlepšieho strelca sezóny, podarilo sa mu to už rekordný piaty raz v rade. Nepríjemné chvíle zažil Lionel Messi, ktorého fanúšikovia vypískali.

"Nechápem takéto zaobchádzanie s Messim. Správal sa ako veľký profesionál, je to najväčší hráč v histórii futbalu. V sezóne, ktorú odohral, má zaujímavé štatistiky vzhľadom na to, že ešte hral na MS. Považujem to za neskutočné," vyhlásil 56-ročný kouč.

Messi nastúpil v tomto ročníku Ligue 1 na 32 zápasov, v ktorých vsietil 16 gólov a pridal 16 asistencií. Spoločne s bývalým spoluhráčom z FC Barcelona Neymarom a Galtierom odišli z odovzdávania cien v predstihu.

Mbappé odohral v tejto sezóne 34 ligových duelov, v ktorých strelil 29 gólov a pridal šesť asistencií. V 21. minúte posledného zápasu sa presadil z pokutového kopu.