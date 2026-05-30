Polícia riešila konflikty už pred finále Ligy majstrov. Fanúšikovia oboch tímov sa pobili v centre mesta

V noci pred sobotným finále futbalovej Ligy majstrov medzi obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a FC Arsenal prišlo v centre Budapešti k potýčkam medzi priaznivcami oboch tímov.
Maďarská polícia informovala o „bitkách viacerých fanúšikov“ a uviedla, že začala vyšetrovanie vo veci podozrenia z hromadného výtržníctva voči neznámym páchateľom.
Polícia niekoľko osôb zadržala a zároveň oznámila, že analyzuje kamerové záznamy. Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú fanúšikov oboch finalistov, ako sa navzájom napádajú a odpaľujú svetlice.
Do skorého popoludnia neboli hlásené ďalšie incidenty. Bezpečnosť finálového zápasu zabezpečuje približne 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Okrem viac ako 60.000 divákov s miestami na štadióne v Puskásovej Aréne pricestovali do maďarskej metropoly aj desaťtisíce fanúšikov bez vstupeniek.
Bezpečnostné zložky sú v pohotovosti aj v Paríži. V širšom okolí hlavného mesta Francúzska dohliada na bezpečnosť 8000 policajtov a 2500 hasičov.
V rámci celého Francúzska je nasadených približne 22.000 príslušníkov polície. Úrady sa snažia predísť rozsiahlym nepokojom, pretože tie vypukli po minuloročnom triumfe Paríža Saint-Germain v Lige majstrov.
Pri oslavách vtedy zahynuli dvaja ľudia, takmer 200 osôb utrpelo zranenia a polícia zadržala viac než 500 ľudí.
Úrady zaznamenali aj približne 700 požiarov, najmä automobilov, pripomenula agentúra DPA.