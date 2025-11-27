Plzeň si aj naďalej drží neporaziteľnosť. Feyenoord kruto narazil aj na škótsky klub

Prince Kwabena Adu a Christian Guenter. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. nov 2025 o 20:43
Fenerbahce si doma neporadil s maďarským klubom.

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali vo svojom piatom stretnutí v hlavnej fáze Európskej ligy s Ferencvárosom Budapešť 1:1.

Celý duel odohral v drese tureckého klubu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý videl žltú kartu.

Ďalší slovenský reprezentant Leo Sauer hral do 62. minúty. Jeho Feyenoord Rotterdam doma podľahol Celticu Glasgow 1:3 a zaznamenal štvrtú prehru.

Prvýkrát našli premožiteľa hráči dánskeho Midtjyllandu, ktorí prehrali na pôde AS Rím 1:2.

Európska liga - prvé výsledky 5. kola ligovej fázy

FC Viktoria Plzeň - SC Freiburg 0:0

Fenerbahce - Ferncváros 1:1

Feyenoord - Celtic Glasow 1:3

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    dnes 20:43
