Plzeň si aj naďalej drží neporaziteľnosť. Feyenoord kruto narazil aj na škótsky klub

/Správu aktualizujeme/
Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali vo svojom piatom stretnutí v hlavnej fáze Európskej ligy s Ferencvárosom Budapešť 1:1.
Celý duel odohral v drese tureckého klubu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý videl žltú kartu.
Ďalší slovenský reprezentant Leo Sauer hral do 62. minúty. Jeho Feyenoord Rotterdam doma podľahol Celticu Glasgow 1:3 a zaznamenal štvrtú prehru.
Prvýkrát našli premožiteľa hráči dánskeho Midtjyllandu, ktorí prehrali na pôde AS Rím 1:2.
Európska liga - prvé výsledky 5. kola ligovej fázy