Mostar šokoval tím z anglickej Premier League. Olomouc doma nedokázal vyhrať

Futbalisti arménskeho FC Noah sa priblížili k postupu do osemfinále Konferenčnej ligy. Na domácej pôde zdolali holandský AZ Alkmaar 1:0 gólom kapitána Havhannesa Hambardzumjana.
Pozíciu favorita nepotvrdili ani hráči anglického Crystal Palace, ktorí v úvodnom stretnutí play off o postup medzi 16 najlepších tímov iba remizovali na pôde bosnianskeho HŠK Zrinjski Mostar 1:1.
Prijateľný výsledok 1:1 s FC Lausanne Sport uhrali doma hráči Sigmy Olomouc. Celý duel v drese českého klubu odohral slovenský obranca Matúš Malý.
Jeho slovinský spoluhráč Danijel Sturm zariadil remízu v 58. minúte, hostí poslal do vedenia v 22. minúte anglický stredopoliar Nathan Butler-Oyedeji.
Crystal Palace mali v Mostare územnú prevahu a od 44. minúty viedli zásluhou Ismailu Sarra. Po necelej hodine hry však vyrovnal Karlo Abramovič.
Dvojgólové vedenie si do budúcotýždňovej domácej odvety odnesie poľský Lech Poznaň po víťazstve 2:0 nad fínskym KuPS Kuopio.
Konferenčná liga - play-off, prvé zápasy:
KuPS Kuopio - Lech Poznaň 0:2 (0:2)
Góly: 9. Kozubal, 41. Ismaheel
ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio)
FC Noah - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)
Góly: 53. Hambardzumjan
HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace 1:1 (0:1)
Góly: 55. Abramovič - 44. Sarr
Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport 1:1 (0:1)
Góly: 58. Sturm - 22. Butler-Oyedeji
/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška bol na lavičke náhradníkov (obaja Olomouc)/