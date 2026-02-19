Mostar šokoval tím z anglickej Premier League. Olomouc doma nedokázal vyhrať

Hráči Mostaru oslavujú gól v sieti Crystal Palace.
Hráči Mostaru oslavujú gól v sieti Crystal Palace. (Autor: TASR/AP)
19. feb 2026 o 21:05
Alkmaar nestačil na arménsky Noah.

Futbalisti arménskeho FC Noah sa priblížili k postupu do osemfinále Konferenčnej ligy. Na domácej pôde zdolali holandský AZ Alkmaar 1:0 gólom kapitána Havhannesa Hambardzumjana.

Pozíciu favorita nepotvrdili ani hráči anglického Crystal Palace, ktorí v úvodnom stretnutí play off o postup medzi 16 najlepších tímov iba remizovali na pôde bosnianskeho HŠK Zrinjski Mostar 1:1.

Prijateľný výsledok 1:1 s FC Lausanne Sport uhrali doma hráči Sigmy Olomouc. Celý duel v drese českého klubu odohral slovenský obranca Matúš Malý.

Jeho slovinský spoluhráč Danijel Sturm zariadil remízu v 58. minúte, hostí poslal do vedenia v 22. minúte anglický stredopoliar Nathan Butler-Oyedeji.

Crystal Palace mali v Mostare územnú prevahu a od 44. minúty viedli zásluhou Ismailu Sarra. Po necelej hodine hry však vyrovnal Karlo Abramovič.

Dvojgólové vedenie si do budúcotýždňovej domácej odvety odnesie poľský Lech Poznaň po víťazstve 2:0 nad fínskym KuPS Kuopio.

Konferenčná liga - play-off, prvé zápasy:

KuPS Kuopio - Lech Poznaň 0:2 (0:2)

Góly: 9. Kozubal, 41. Ismaheel

ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio)

FC Noah - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)

Góly: 53. Hambardzumjan

HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace 1:1 (0:1)

Góly: 55. Abramovič - 44. Sarr

Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport 1:1 (0:1)

Góly: 58. Sturm - 22. Butler-Oyedeji

/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška bol na lavičke náhradníkov (obaja Olomouc)/

    Mostar šokoval tím z anglickej Premier League. Olomouc doma nedokázal vyhrať
    dnes 21:05
