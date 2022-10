Slovan bude v Bazileji bojovať o nádej. Nemôžeme len brániť, vraví Weiss

V nadväznosti na prepustenie športového riaditeľa Richarda Trutza a všetkých skautov sa rozhodol na svojom poste generálneho riaditeľa skončiť aj Ivan Kmotrík mladší, do klubu naopak zamierili nový športový riaditeľ Róbert Tomaschek a na pozíciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy Róbert Vittek.

S jediným bodom na konte a so skóre 0:2 patrí Slovanu priebežne posledná štvrtá pozícia v skupine. Bazilej je zatiaľ so stopercentnou bilanciou na čele, no slovenský šampión nechce hrať na jeho pôde druhé husle.

"Čelíme favoritovi skupiny, ktorý ju asi vyhrá, no my hráme s ťažšími súpermi lepšie. Musíme sa na to dobre pripraviť a takticky sa nachystať na tento duel. Nemôžeme tam ísť len brániť, potrebujeme byť aspoň takí aktívni ako v zápasoch na pôde Ferencvárosu či Olympiakosu.

Vtedy môžeme mať šancu na úspech," povedal pre klubový web tréner Slovana Vladimír Weiss st.

Weiss: Dôležitá výhra nad Podbrezovou

Slovan na prehru v Jerevane zareagoval bezgólovou remízou v ligovom dueli v Trnave, postupom do 4. kola Slovenského pohára, no najmä víkendovým domácim triumfom v šlágri najvyššej súťaže nad Podbrezovou 3:1.