Získa odrátane body Juventus späť? Vďaka procesnej chybe je k tomu blízko

Ako referuje web denníka Gazzetta dello Sport, zástupcom klubu umožnia nahliadnuť do "tajného dokumentu", čo by následne mohlo viesť k zrušeniu uvalenej sankcie.

BRATISLAVA. Predstavitelia talianskeho futbalového klubu Juventus Turín dúfajú, že "stará dáma" by vďaka procesnej chybe vo vyšetrovaní mohla dostať do tabuľky Serie A 2022/2023 naspäť 15 bodov.

Juventus teraz dúfa, že odobraté body dostane naspäť, pretože plánuje apelovať na to, že sudcovia zainteresovaní v tomto prípade pochybili v kľúčovej veci a nebrali do úvahy, že platnosť niektorých dokumentov vypršala a preto nie sú platné.

Vyšetrovatelia mali podľa predpisov 60 dní na prešetrenie týchto dokumentov a akýkoľvek dokument vyžiadaný po 14. júli 2021 by bol vo vyšetrovaní, ktoré viedlo k odpočítaniu bodov Juventusu, považovaný za neplatný. To by v takom prípade znamenalo neplatnosť celého procesu.

Ak by Juventus dostal naspäť odňatých 15 bodov, v tabuľke Serie A by sa zo súčasnej 7. priečky dostal na 2. miesto vedľa rovnako 50-bodového Interu Miláno. Tabuľku Serie A vedú hráči SSC Neapol so 65 bodmi.