Neapol prehral prvýkrát na domácom štadióne. V boji o titul stratil dôležité body

Vanja Milinkovic-Savic a hráči Neapolu. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|18. apr 2026 o 20:16
ShareTweet0

Futbalisti Parmy zvíťazili v sobotňajšom zápase 33. kola talianskej Serie A na pôde Udinese Calcio 1:0.

O triumfe hostí rozhodol v úvode druhého polčasu striedajúci Francúz Nesta Elphege. Parma sa v priebežnej tabuľke posunula na 13. miesto, Udinese zostáva na 11. priečke.

Futbalisti SSC Neapol prehrali v sobotňajšom zápase 33. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 0:2.

Pre „partenopei“ išlo o prvú ligovú prehru na domácom trávniku v prebiehajúcej sezóne. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka videl v prvom polčase žltú kartu a v 63. minúte striedal. Tri body pre hostí zariadili Matteo Cancellieri a Toma Bašič.

Nulový bodový zisk pre tím spod Vezuvu znamená, že Inter Miláno má opäť bližšie k majstrovskému titulu. Päť kôl pred koncom súťaže má na čele náskok 12 bodov pred Neapolčanmi.

Serie A - 33. kolo

Udinese Calcio - Parma Calcio 0:1 (0:0)

Gól: 51. Elphege

SSC Neapol - Lazio Rím 0:2 (0:1)

Góly: 6. Cancellieri, 57. Bašič

/S. Lobotka (Neapol) hral do 63. minúty a videl žltú kartu/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Neapol prehral prvýkrát na domácom štadióne. V boji o titul stratil dôležité body