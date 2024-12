Mladú Boleslav čaká priamy súboj o postup, Chelsea chce potvrdiť dominanciu

BRATISLAVA. Futbalisti FC Chelsea chcú zvíťaziť aj v záverečnom šiestom zápase ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) a potvrdiť prvé miesto v tabuľke.

Účastník Premier League triumfoval v uplynulých siedmich dueloch vo všetkých súťažiach a vo štvrtok chce zdolať aj írsky Shamrock Rovers.

Mladú Boleslav v kádri so slovenskými obrancami Martin Králik a Andrej Kadlec čaká priamy súboj o postup do play off na pôde nórskeho Molde FK.