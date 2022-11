Bude hrať AC Miláno na remízu? Juventus môže prísť aj o Európsku ligu

BRATISLAVA. Dánsky futbalový klub FC Kodaň nastúpi na svoj posledný zápas v tejto sezóne v G-skupine Ligy majstrov s cieľom streliť prvý gól a získať prvé body. Zápas proti Borussii Dortmund už tímu, v ktorom pravdepodobne nastúpi aj slovenský stopér Denis Vavro, nemôže vylepšiť poslednú 4. priečku v skupine. Konečné poradie v "géčku" sa už s určitosťou nezmení, pred stredajšími duelmi v skupinách E, F a H je ešte však ešte niekoľko otáznikov. Tréner Záhrebu: Môžeme len dúfať Z E-skupiny má istú miestenku v osemfinále Ligy majstrov Chelsea FC. Doplní ho víťaz zápasu AC Miláno - Salzburg, v prípade remízy pôjde ďalej taliansky tím, ktorý má o jeden bod viac.

"Musíme urobiť maximum, aby sme v poslednom zápase skupiny zvíťazili a kvalifikovali sa do ďalších bojov v Lige majstrov," poznamenal tréner AC Miláno Stefano Pioli, ktorý odmietol úvahy o "hre na remízu," ktorá by jeho tímu stačila na osemfinále.

Talianske aj rakúske médiá označili tento duel ako "Grande Finále," a s týmto tvrdením súhlasil aj útočník Salzburgu Noah Okafor. "Pre nás je to finále. Hráme ho proti silnému tímu, ale aj my máme svoju silu. Doteraz sme prehrali iba jeden zápas a máme na to, aby sme zvíťazili. Urobíme maximum," citovala Okafora stránka uefa.com. Chelsea je už istý víťaz skupiny, ale ani proti Dinamu Záhreb jej nebude chýbať motivácia. Práve chorvátsky tím jej uštedril jedinú prehru v skupine (0:1). Záhreb má ešte šancu postúpiť do šestnásťfinále Európskej ligy, no nad Chelsea musí zvíťaziť a Salzburg nesmie zvíťaziť s Milánom. "V tejto chvíli môžeme len dúfať a spraviť všetko pre to, aby sme uspeli. Uvidíme, čo sa stane," povedal tréner Ante Čačič po prehre s AC Miláno 0:4 v minulom kole. Lipsko môže zosadiť Real z prvého miesta Istý postup do osemfinále má aj Real Madrid v F-skupine, no z prvého miesta ho ešte môže zosadiť RB Lipsko. Nemecký tím nastúpi vo Varšave proti "domácemu" Šachtaru Doneck s cieľom neprehrať. Víťazstvo, ale aj remíza mu stačí na postup do osemfinále. Hráči Lipska zvýšili svoje šance na postup po tom, čo po dvoch prehrách dosiahli tri víťazstvá vrátane minulotýždňového triumfu nad Realom Madrid 3:2. Šachtar tak dostali do ťažkej pozície.

"Veríme, že môžeme hrať pred vlastnými fanúšikmi tak dobre, aby sme zvíťazili. Je výhoda, že to máme vo svojich rukách. Bude to ťažký zápas, no máme na to, aby sme uspeli," poznamenal tréner Šachtaru Igor Jovičevič. Poslednú štvrtú priečku si už nevylepší Celtic Glasgow. So súťažou sa rozlúči na trávniku Realu Madrid, ktorý z uplynulých dvoch zápasov Ligy majstrov získal iba jeden bod. Ďalšia strata bodov by už mohla stáť Real prvé miesto v tabuľke. Kodaň má hrozivé skóre V G-skupine pôjde Kodani nielen o prvé víťazstvo, ale aj o prvý gól. Jej hráči dosiahli doterajšie dva body za bezgólové remízy a majú skóre 0:11. S Dortmundom prehrali v prvom vzájomnom zápase 0:3 a so súťažou by sa radi rozlúčili lepším výsledkom. Slovenský stopér Denis Vavro pre zranenie chýbal v predošlom zápase Ligy majstrov so Sevillou (0:3), ale v sobotňajšom ligovom stretnutí mal plnú minutáž na ihrisku Randers FC (2:0).

Sevilla sa pokúsi prekvapiť nezdolaného lídra skupiny Manchester City, pretože iba víťazstvo (a prehra Dortmundu) s Kodaňou jej zaistí aspoň Európsku ligu. Tréner Juventusu Turín Massimiliano Allegri nedokázal prvýkrát v kariére doviesť svoj tím do osemfinále Ligy majstrov. V prípade prehry s Parížom, ktorý potrebuje pre definitívu 1. miesta zvíťaziť, môže prísť aj o miesto v Európskej lige. "Musíme ísť do Európskej ligy. Za každú cenu. Nepripúšťame si, že by to nevyšlo," poznamenal obranca Federico Gatti. Juventus je na tom bodovo rovnako ako Maccabi Haifa a vyrovnaná je aj ich bilancia - Juventus zvíťazil doma 3:1, Haifa 2:0. Izraelský tím sa predstaví na ihrisku Benficy, ktorá má v prebiehajúcej sezóne skvelú formu - 20 zápasov bez prehry, z toho 16 víťazstiev. "Benfica je skvelý tím, ale požiadal som trénera PSG, aby jeho tím zdolal Juventus," vtipne poznamenal tréner Maccabi Haifa Barak Bakhar.

Liga majstrov - skupinová fáza - 6. kolo: E-skupina 21.00 FC Chelsea - Dinamo Záhreb 21.00 AC Miláno - RB Salzburg

F-skupina 18.45 Real Madrid - Celtic Glasgow 18.45 Šachtar Doneck - RB Lipsko

G-skupina 21.00 FC Kodaň - Borussia Dortmund 21.00 Manchester City - Sevilla